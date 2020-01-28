2020-01-28T16:34:53+03:00
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта

Этой ситуацией занимаются правоохранительные органы
Алена КУЛЕШОВА
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Жуткие кадры, снятые камерой видеонаблюдения, попали в сеть.Жуткие кадры, снятые камерой видеонаблюдения, попали в сеть.
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В Новосибирске 27 января в подъезде дома на улице Кирова в Октябрьском районе была зверски убита беременная женщина. Жуткие кадры, снятые камерой видеонаблюдения, попали в сеть.

— Женщина умерла вчера на Кирова в Октябрьском районе, — сообщается в публикации на канале «Сводка 54» в инстаграме. — За ней в подъезд зашел мужчина и напал на нее с ножом. Умерла девушка уже в больнице.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, убийцей девушки оказался ее сожитель, который сейчас находится в розыске. По факту смерти потерпевшей в настоящее время возбуждено уголовное дело. Источник также сообщил, что, несмотря на то, что женщина находилась уже на позднем сроке беременности, из-за полученных ею многочисленных ножевых ранений, спасти ее не удалось.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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