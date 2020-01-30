2020-01-30T11:37:17+03:00
Происшествия

Убийцу беременной сибирячки привезли в суд. Что он скажет в свое оправдание: онлайн-трансляция

Корреспонденты КП-Новосибирск находятся на заседании по делу отморозка, зарезавшего бывшую девушку
Татьяна СОЛОВОВААлена МАРТЫНОВААнна ПАШАГИНА
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На девушку напали в подъезде. Фото: соцсети.На девушку напали в подъезде. Фото: соцсети.
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История сибирячки Натальи Ч., которую зарезал бывший парень, потрясла Новосибирск. Напомним, убийца поджидал беременную девушку в доме, где она пыталась скрыться после его побоев. Пырнул ее ножом внизу грудной клетки, повредил печень, легкие, крупные сосуды. Некоторая время раненая сибирячка была еще в сознании, но врачам спасти ее не удалось...

Как стало известно потом, Наталья жаловалась в полицию на то, что бывший парень ее бил. Но никто отморозка не задержал...

В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

В четверг, 30 января, будет избрана мера пресечения для убийцы сибирячки. Корреспонденты КП-Новосибирск находятся в зале суда: самое важное о ходе судебного процесса вы узнаете в нашей онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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