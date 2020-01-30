Убийцу беременной сибирячки привезли в суд. Что он скажет в свое оправдание: онлайн-трансляция

История сибирячки Натальи Ч., которую зарезал бывший парень, потрясла Новосибирск. Напомним, убийца поджидал беременную девушку в доме, где она пыталась скрыться после его побоев. Пырнул ее ножом внизу грудной клетки, повредил печень, легкие, крупные сосуды. Некоторая время раненая сибирячка была еще в сознании, но врачам спасти ее не удалось...

Как стало известно потом, Наталья жаловалась в полицию на то, что бывший парень ее бил. Но никто отморозка не задержал...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

В четверг, 30 января, будет избрана мера пресечения для убийцы сибирячки. Корреспонденты КП-Новосибирск находятся в зале суда: самое важное о ходе судебного процесса вы узнаете в нашей онлайн-трансляции.