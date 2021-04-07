В Новосибирск жениха-тирана, убившего беременную девушку, приговорили к 17 годам лишения свободы

Подсудимый прятал свое лицо от журналистов. Фото: Дмитрий Николаев.

Убийцу 33-летней Натальи Чернышевой, которая находилась на 8-м месяце беременности отправили в тюрьму на 17 лет.

Напомним, резонансное преступление произошло в подъезде одного из домов по улице Кирова в Новосибирска в январе прошлого года. Молодая женщина возвращалась на съемную квартиру из магазина, когда на нее возле лифта с ножом набросился бывший сожитель — 34-летний Рустам Фатуллаев. Расправа с беззащитной сибирячкой попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как мужчина набрасывается на бывшую возлюбленную, бьет ее ножом в спину и живот. Раненая девушка сползает по стене, а разъяренный со всей силы наносит ей удары по лицу. Спасти сибирячку и еще не рожденного малыша медики не смогли.

После нападения Рустам подался в бега: его поймали оперативники в соседнем Омске спустя сутки. Согласно психиатрической экспертизе, Фатуллаев на момент совершения преступления был вменяем и полностью отдавал отчет своим действиям.

— Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также он должен будет выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшей в качестве морального вреда, — сообщает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск Дмитрий Николаев.

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