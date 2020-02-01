«Он ударил ее при участковом»: жертва жениха-тирана перед смертью написала четыре заявления в полицию

Жительница Новосибирска Наталья Ч. была убита возле лифта в многоэтажке по адресу: улица Кирова, 25. Под следствием бывший возлюбленный беременной девушки - отец не рожденного ребенка Рустам Ф. Казалось бы, типичная история. Он - Отелло, который не контролирует себя в порыве ревности и злобы. Обыкновенный домашний тиран. Она - запуганная жертва, которая не может собраться с силами и уйти.

Но криминальный инцидент не так однозначен. Типичная фраза «сама виновата, надо было уходить» здесь не уместна. Бездействовала в этом случае не жертва, а полиция. Наталья всеми силами пыталась избавиться от домашнего мучителя. После убийства в управлении МВД сразу сказали: заявление от девушки было, но экспертиза, мол, готовилась долго, поэтому ничего сделать не успели, к тому же жертва не говорила, что ей угрожают убийством.

Девушка делилась своими переживаниями со знакомым.

За несколько дней до своей смерти Наталья познакомилась с сочувствующим ей мужчиной - Сергеем. Он предложил ей пожить в его пустующей квартире, психологически помогал выбраться из депрессии. Этот же парень рассказал КП-Новосибирск, что Наталья писала не одно заявление в полицию, а целых четыре! А однажды, по словам Сергея, Рустам ударил беременную подругу прямо при участковом. Тем не менее никто мужчину не арестовал - на него даже не завели административного дела!

В распоряжении редакции «Комсомолки» оказалась объяснительная Рустама, в которой он пишет: любимую не бил. Мы публикуем выдержки из этого документа с комментариями Сергея, который общался с Натальей в ее последние дни:

Объяснительная от Рустама.

- 14.01.2020 около 21.00 я находился в квартире-студии, где смотрел телевизор. Наталья пришла с работы. Я спросил у нее, почему она пришла поздно, она ответила, что задержалась на работе. В тот день мы не употребляли спиртные напитки. (Далее идет описание ссоры из-за того, что сожительница не отвечала на звонки. - Прим. ред.) Со злости я взял за ручку духовой шкаф и резко дернул вниз, отчего вылетело первое стекло духового шкафа, но не разбилось. После этого Наталья ударила меня один раз по левой щеке, я ее оттолкнул одной левой рукой от себя в левое плечо. От моего толчка Наталья ударилась о торец приоткрытой двери ванной комнаты левой стороной головы.

Сергей же уверяет: Наталья рассказывала, что избиение было типичной практикой для Рустама. И девушка не молчала - пыталась воззвать к справедливости.

Следующая страница с описанием событий от тирана.

- За время с 15 по 25 января Натальей было написано три заявления про избиения в Новосибирске и одно - в Омске, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей. - Почему экспертиза так долго делалась? Не знаю. Но в предыдущий раз Рустам порвал ей перепонку. Она почти ничего не слышала, а в отделе судмедэкспертизы ей сказали: «Мы можем что-то написать только после того, как слух восстановится или вы пройдете курс лечения».

Далее в объяснительной идет речь о том, что пара мирно легла спать в одну постель в 12 часов ночи, а поутру Наталья почему-то исчезла. Жених не поймет - как так? Поехал к ней на работу - заботился, видимо, но и там девушку не нашел. Дома попсиховал, разбил рукой стеклянную дверь, порезался. Далее описывается попытка съехать из квартиры с вещами. Она оказалась неудачной - за остатками штанов Рустам вскоре вернулся, только вот незадача - замки-то уже поменяны. Тогда мужчина решил вызвать взломщиков, чтобы открыть дверь и снова поменять замки не в своей, отметим, квартире.

- Я вызвал сотрудника по вскрытию замков, который хотел открыть замок в двери квартиры. В это время на лестничную площадку зашла Наталья Чернышева вместе с сотрудником полиции, - отмечает сибиряк в объяснительной.

В конце тиран обещает не преследовать жертву.

Тут снова вступает Сергей:

- Именно в этот момент Рустам ударил Наталью при сотруднике полиции и ушел.Тут снова вступает Сергей:

А в показаниях Рустама все иначе:

- Сотрудник, нанятый мной, поменял личинки в замках в присутствии Натальи, и я отдал ей новые ключи от квартиры. После чего мы вместе с ней и сотрудником полиции прошли в квартиру, и я забрал еще часть личных вещей. У меня никакой ссоры с Натальей не было, и никаких побоев я ей не наносил.

Финальные фразы в объяснительной - словно подпись к любовной открытке:

- Я ее люблю. У нас общий ребенок, хочу создать семью.

Далее приписка:

- Уеду в другой город, звонить и преследовать не буду.

Через пять дней он ее зарезал.

В полиции обещают разобраться с теми, кто не отреагировал на заявления сибирячки, если найдут таковых…

ВОПРОС — РЕБРОМ

Почему полиция оказалась бессильной?

Наталья пришла с заявлением в МВД на сожителя-тирана 15 января, в ее случае разбирался участковый. Женщину отправили на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои. Потом Наталья получила по лицу при участковом. И снова ее отправляют на экспертизу (хотя все очевидно).

— Видимо, там был не просто синяк, а более серьезная травма. Тем более, она беременная. Например, если у нее было сотрясение мозга, то эксперты могли писать медицинское заключение до 30 дней, — объяснила КП-Новосибирск юрист Юлия Стибикина.

А что же полиция? Почему не возбуждали уголовное дело?

— Таков порядок: в основу возбуждения уголовного дела всегда ложится какая-то доказательная база, обязательно должна быть судмедэкспертиза, чтобы хотя бы понять, с чем мы имеем дело: с административной статьей «Побои» или с уголовной «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»? — говорит юрист Михаил Жуков. — Я не вижу, чтобы полицейские в данной истории нарушили закон. Они действовали по протоколу. Приняли заявление. Опросили ее, опросили его, ждали результатов от медиков. Другой вопрос, что у нас несовершенное законодательство. Заявитель никак не защищен от того, на кого жалуется. И чаще всего такое происходит в историях про домашнее насилие. На Западе есть такое понятие как «Запретительный ордер», когда насильнику запрещено подходить к жертве, там написано в плоть до того, на сколько он метров может к ней приблизиться, за этим хорошо следят. Было бы неплохо, если бы что-то подобное появилось и у нас. Пока же у нас в стране есть только программа защиты свидетелей, которой занимается МВД. Было бы не плохо к свидетелям добавить и заявителей. Тогда бы Наталья может быть осталась жива.

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