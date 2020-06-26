Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 июня 2020 года: болезнь унесла жизни 83 сибиряков
Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 июня 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 5566 человек, среди них 348 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 108 пациентов, регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.
Статистика заболеваний в Новосибирской области.
COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ
За прошедшие сутки врачи выявили пять новых заболевших среди детей. Теперь в регионе 348 маленьких пациентов, у которых выявили болезнь. На данный момент в детской больнице №3 находятся 56 детей с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА COVID-19 В ИСКИТИМЕ
Первый пациент с коронавирусом скончался в Искитиме. Погибшему мужчине было 68 лет. По данным оперативного штаба Новосибирской области, всего в городе-спутнике Новосибирска зарегистрировано 70 случаев заражения COVID-19, эти пациенты находятся в трех инфекционных госпиталях. Также, в Искитиме живет 39 человек, которые излечились от коронавируса.
Общее число смертей с начала вспышки заболевания в регионе выросло до 83 человек.Среди скончавшихся от коронавируса в основном пожилые люди. Сейчас в реанимации инфекционных госпиталей Новосибирска находятся 90 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.
КОРОНАВИРУС ПОДОЗРЕВАЮТ У МИНИСТРА
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский оказался на больничном с подозрением на COVID-19. В правительстве региона подтвердили — министр ушел на больничный с 24 июня.
РЕСТОРАТОРЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ПЛЯЖИ
Новосибирские рестораторы пожаловались на полные пляжи отдыхающих, которые официально закрыты на период самоизоляции. Сотрудники бара в центре Новосибирска вынуждены работать на вынос и считают это несправедливым.
КАК РАБОТАЮТ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?
Власти рассказали, что разрешают работу торговым центрам, где ведется оптовая торговля. Это поможет предпринимателям возобновить работу, уверены в правительстве. Остальные ТЦ, как заявил Андрей Травников, откроют в последнюю очередь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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