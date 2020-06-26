Как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года: изучаем постановление губернатора

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:14:38+03:00

С 26 июня 2020 года в Новосибирске разрешено работать оптовым отделам в торговых центрах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рассказываем, как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года

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Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года. Теперь разрешено работать оптовым отделам.

— Несмотря на то, что в регионе не приостановлена оптовая торговля, есть торговые центры, в которых все объекты или их часть продают оптом непродовольственные товары и не могут работать из-за местонахождения. Изменения разрешают им возобновит работу, – пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Согласно тексту постановления, теперь могут полностью открыться те торговые центры, в которых все отделы — оптовые.

Напомним, 25 июня губернатор Новосибирской области сообщил, что режим самоизоляции в Новосибирской области будет продлен с 1 июля.

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