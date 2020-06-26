Как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года: изучаем постановление губернатора
Стало известно, как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года. Теперь разрешено работать оптовым отделам.
— Несмотря на то, что в регионе не приостановлена оптовая торговля, есть торговые центры, в которых все объекты или их часть продают оптом непродовольственные товары и не могут работать из-за местонахождения. Изменения разрешают им возобновит работу, – пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.
Согласно тексту постановления, теперь могут полностью открыться те торговые центры, в которых все отделы — оптовые.
Напомним, 25 июня губернатор Новосибирской области сообщил, что режим самоизоляции в Новосибирской области будет продлен с 1 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU