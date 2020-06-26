2020-06-26T14:21:18+03:00
Общество

Министр транспорта Новосибирской области ушел на больничный с подозрением на коронавирус

На больничном чиновник находится с 24 июня
Галина СИМОНОВА
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Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский ушел на больничный с подозрением на коронавирус. Фото: http://mintrans.nso.ru/page/541Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский ушел на больничный с подозрением на коронавирус. Фото: http://mintrans.nso.ru/page/541
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Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский ушел на больничный с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 26 июня: информация появилась в местных СМИ. КП-Новосибирск обратилась за комментариям в областное правительство.

— Анатолий Викторович действительно находится на больничном с 24 июня. Что касается диагноза — это врачебная тайна, разглашать которую мы не имеем права, — сообщили в правительстве.

Напомним, в конце мая коронавирус подозревали еще у двух новосибирских чиновников. Один из них работает в мэрии, другой — в правительстве региона.

По сообщению оперштаба, в Новосибирской области на 26 июня выявлено 5 566 случаев инфицирования СOVID-19. Из них 108 — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 90 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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