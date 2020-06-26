«Им можно, а нам нет?»: рестораторов возмутили толпы загорающих на пляже

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:20:28+03:00

Мы выяснили у юриста, можно ли сейчас сибирякам отдыхать у реки

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Новосибирский бар-клуб возмутился тому, что люди массово ходят на пляж в жаркие дни. В июне ослабили режим самоизоляции и разрешили работать зоопарку, музеям и магазинам, однако работать ресторанам, барам и другим заведениям общепита по-прежнему запрещено.

— Вот где истинный «рассадник» всех зол! Куда там нам с нашими тоннами антисептиков, санобработками, нормами, регламентами, санпинами до стерильных пляжей, рынков, метрополитена, зоопарка, строймагов и строек, заводов и фабрик! Куда нам до парков, тротуаров и маркетов, где нам с нашим «бешеным» трафиком тягаться с магазинами одежды и музеями, самолетами и всеми остальными. Мы никого ни в чем не обвиняем, — написал бар у себя на странице в «Инстаграме». Там он прикрепил видео, как новосибирцы толпой загорают на песке.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что для того, чтобы нарушение было зафиксировано, к ним должна поступить жалоба; таких жалоб пока что не поступало.

Юрист объяснила КП-Новосибирск, что сибирякам лучше отказаться от загораний у реки.

— Режим самоизоляции в Новосибирске продлен с 1 июля. Официальное открытие пляжного сезона еще не состоялось, поэтому то, что люди собираются на пляжах, является нарушением, поскольку пляжи считаются общественным местом. За это может быть административная ответственность. Советую новосибирцам быть разумными и при необходимости оставаться дома, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

guevara_nsk Бар опубликовал в соцсетях видео с толпами загорающих людей

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ИСТОЧНИК KP.RU