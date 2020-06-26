Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:23:45+03:00

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В Новосибирске завершились поиски сибирячки, пропавшей накануне Нового года. Женщина ушла из дома по улице Лазарева в Дзержинском районе 30 декабря: с этого момента ее местонахождение продолжало оставаться неизвестным. К сожалению, поиск завершился трагически: тело сибирячки обнаружили в лесу под Новосибирском.

— Тело женщины 25 июня нашел человек, гулявший по лесу около станции Раздолье в Мошковском районе Новосибирской области. Потом гражданин сообщил об этом в полицию. Признаков криминальной смерти обнаружено не было, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, пропавшая 30 декабря пропавшая сибирячка никак не выходила на связь с родными. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

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О ее местонахождении ничего не известно с 30 декабря (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU