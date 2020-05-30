2020-05-30T20:55:19+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 мая 2020 года: рекорд по количеству зараженных и побег из больницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Сдержать эпидемию медикам пока не удается.Сдержать эпидемию медикам пока не удается.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб сообщил свежую информацию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года. Новости таковы: заразились 2705 человек, среди них — 167 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 человек.

СОТНЯ ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом перевалила отметку в 100 человек за сутки. По данным оперативного штаба, вчера в регионе было выявлено 109 новых заболевших. В инфекционные больницы Новосибирска и области госпитализированы 1492 человека с подозрением на коронавирус, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи за сутки выявили коронавирус у 10 детей. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии выявлены 167 случая COVID-19 среди несовершеннолетних. В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

За прошедшие сутки от коронавируса скончалась пожилая пациентка - 79-летняя женщина. Общее число зарегистрированных смертей теперь составляет 32 человека.

СБЕЖАЛ ИЗ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ

Новосибирский пенсионер Отто Павлов сбежал из инфекционного отделения больницы №11, где лечат больных коронавирусом. Мужчина ушел из госпиталя 29 мая и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
ТЕСТ: Как часто ты теряешь контроль за ситуацией на дороге?
Этот тест мы подготовили вместе с Госавтоинспекцией МВД России. Постарайся честно ответить на все вопросы, и узнай свой результат. Если сделаешь все правильно – ты сможешь «прокачать» свои навыки безопасного управления автомобилем
Новости 24
Кафе из будущего и лакшери-видеосалон: новосибирский краевед рассказал, что раньше было в центре города
Мужчина убил сибирячку за совет искать сланцы в кустах
С 1 июня новосибирцев с легкой формой коронавируса будут лечить на дому
«Пациенты приходят сами»: в минздраве объяснили скопления людей в палатках у коронавирусного госпиталя
Главный инфекционист Новосибирской области: «Вакцину от коронавируса ждем к осени»
Под Новосибирском иномарка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель
В Новосибирске 82-летний пенсионер сбежал из палаточного лагеря для коронавирусных больных
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 10 детей
В Новосибирске от коронавируса скончалась 79-летняя женщина
В Новосибирске новый рекорд по зараженным коронавирусом: за сутки заболели 109 человек
«Ужас, что творится»: сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу
Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 30 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Погода в Новосибирске на выходных: в город вернутся дожди и грозы
Двое сибиряков спасли детей из пожара и воды: их хотят наградить