Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 мая 2020 года: рекорд по количеству зараженных и побег из больницы
Оперативный штаб сообщил свежую информацию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года. Новости таковы: заразились 2705 человек, среди них — 167 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 человек.
СОТНЯ ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ
В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом перевалила отметку в 100 человек за сутки. По данным оперативного штаба, вчера в регионе было выявлено 109 новых заболевших. В инфекционные больницы Новосибирска и области госпитализированы 1492 человека с подозрением на коронавирус, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.
КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ
Врачи за сутки выявили коронавирус у 10 детей. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии выявлены 167 случая COVID-19 среди несовершеннолетних. В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
НОВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
За прошедшие сутки от коронавируса скончалась пожилая пациентка - 79-летняя женщина. Общее число зарегистрированных смертей теперь составляет 32 человека.
СБЕЖАЛ ИЗ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ
Новосибирский пенсионер Отто Павлов сбежал из инфекционного отделения больницы №11, где лечат больных коронавирусом. Мужчина ушел из госпиталя 29 мая и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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