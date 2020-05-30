Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 мая 2020 года: рекорд по количеству зараженных и побег из больницы

Оперативный штаб сообщил свежую информацию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года. Новости таковы: заразились 2705 человек, среди них — 167 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 человек.

СОТНЯ ЗАБОЛЕВШИХ В ДЕНЬ

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом перевалила отметку в 100 человек за сутки. По данным оперативного штаба, вчера в регионе было выявлено 109 новых заболевших. В инфекционные больницы Новосибирска и области госпитализированы 1492 человека с подозрением на коронавирус, в том числе пациенты с подтвержденным диагнозом.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Врачи за сутки выявили коронавирус у 10 детей. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии выявлены 167 случая COVID-19 среди несовершеннолетних. В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

НОВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

За прошедшие сутки от коронавируса скончалась пожилая пациентка - 79-летняя женщина. Общее число зарегистрированных смертей теперь составляет 32 человека.

СБЕЖАЛ ИЗ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ

Новосибирский пенсионер Отто Павлов сбежал из инфекционного отделения больницы №11, где лечат больных коронавирусом. Мужчина ушел из госпиталя 29 мая и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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