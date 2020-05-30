30 Май 2020 2020-05-30T10:31:23+03:00

В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в регионе на данный момент инфицированы 167 детей

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В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 10 детей. Всего в регионе на данный момент инфицированы 167 детей.

— В детскую больницу №3 госпитализирован 61 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный Оперштаб.

Напомним, в Новосибирской области утром 30 мая стало известно еще о 109 зараженных коронавирусом пациентах. Всего в регионе зарегистрировано 2705 пациентов с COVID-19. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1492. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 66 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека. В Оперштабе также сообщили о том, как в регионе обстоит ситуация с ОРВИ. За прошедшие сутки к врачам обратились 572 человека, 28 человек были госпитализированы.

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