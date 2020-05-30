В Новосибирске новый рекорд по зараженным коронавирусом: за сутки заболели 109 человек

30 Май 2020 2020-05-30T07:05:11+03:00

В отделениях реанимации в тяжелом состоянии находятся 66 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в регионе 2705 выявленных случаев заболевания

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В Новосибирской области за последние сутки было выявлено 109 новых заболевших коронавирусом людей. Об этом сообщает региональный Оперштаб.

— По данным на утро 30 мая коронавирусом заболели 109 человек, 72 пациента выздоровели. Еще один человек скончался: это 79-летняя женщина. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 2705. В их числе и 167 детей. Всего выздоровели 1089 человек, скончались — 32, — сообщили в Оперштабе.

В отделениях реанимации в тяжелом состоянии находятся 66 человек. Еще 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также 159 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

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