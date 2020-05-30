В Новосибирске 82-летний пенсионер сбежал из палаточного лагеря для коронавирусных больных

30 Май 2020 2020-05-30T11:31:52+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 29 мая

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В Новосибирске ищут пенсионера, ушедшего с территории больницы №11, где принимают пациентов с коронавирусом. О местонахождении 82-летнего Павлова Отто Павловича ничего не известно с 29 мая.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысинами, серые глаза. У дедушки отсутствую две фаланги пальца на левой руке, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения он был одет в темную куртку, темную рубашку с мелким оранжевым рисунком, розовую майку, темно-серые брюки и черные туфли.

Дедушке может потребоваться помощь врачей.Сейчас добровольцы уже выехали на патрулирование города и расклейку объявлений.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Отто Павлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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