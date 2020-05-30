В Новосибирске от коронавируса скончалась 79-летняя женщина

30 Май 2020 2020-05-30T07:54:36+03:00

Всего в регионе от данной инфекции скончались 32 пациента. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в регионе скончалось 32 пациента с коронавирусом

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В Новосибирске от коронавируса скончался еще один человек. Всего в регионе от данной инфекции скончались 32 пациента.

— По данным на утро 30 мая известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончался еще один человек. Это — женщина 79 лет, — сообщили в региональном Оперштабе.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в Новосибирской области было выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время — это самое большое суточное количество заболевших. Общее количество заболевших в регионе составляет 2705 человек. В настоящее время уже выздоровели 1089 человек, скончались — 32 пациента. В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 22 пациента. В регионе было проведено 110 528 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением продолжает находиться 2 644 человека, 16 896 человек снято с наблюдения.

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