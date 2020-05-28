Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 мая 2020 года: названа возможная дата открытия торговых центров и фитнес-залов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 мая 2020 года не радуют: заразились 2493 человека, среди них — 153 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 96 человек.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Накануне врачи диагностировали COVID-19 у девяти детей. Всего с начала вспышки заболевания в регионе коронавирусом заболели 153 ребенка. По данным оперативного штаба, за последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе — детей с подтвержденным диагнозом.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛИЛИ ДО ИЮЛЯ

Власти Новосибирской области продлили ограничения в связи с эпидемией коронавируса до 30 июня. Запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев. Также по-прежнему под запретом массовые мероприятия, кинотеатры, рестораны и кафе.

Если удастся побороть заразу, то, возможно, с июля часть ограничений снимут.

ПОПАЛИ ПОД СУД ЗА КОНЦЕРТ

Новосибирская рок-группа «Рви Меха» устроила концерт, а в итоге попала в суд. Как рассказал КП-Новосибирск фронтмен группы Александр Петенев, музыкантам грозит штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ за высиупление в центре города.

МУЗЫКАНТ ЗОВЕТ НА КВАРТИРНИК

Новосибирский рок-музыкант Владимир Ким, которого прозвали «сибирским Виктором Цоем», анонсировал квартирник на берегу Оби. Музыканты решили провести мероприятие для своих фанатов с соблюдением дистанции и защитных мер, но идея не понравилась полиции. После публикации в соцсетях музыканту позвонил участковый и вызвал на беседу в отделение.

ЯПОНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ

Жители города-побратима Саппоро поддержали новосибирцев своим видеообращением. Японцы пожелали Новосибирску «не грустить» и беречь здоровье. Авторы обращения верят в оптимистичный сценарий и пишут: «Вирус пройдет! Скоро обнимемся!».

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