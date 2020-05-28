«Вирус пройдет, скоро обнимемся!»: японцы трогательно поддержали новосибирцев на самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T11:42:08+03:00

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Жители японского города Саппоро, побратима Новосибирска, прислали теплое видеообращение. Им на своей странице в соцсетях поделилась начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. А передал ей видеоролик президент Ассоциации «Саппоро-Новосибирск» Мана Хасэгава.

«Не грусти, Новосибирск! Вирус пройдет! Скоро обнимемся!» — говорили японцы, держа в руках бумажку с той же надписью. А некоторые японцы сказали сибирякам и другие слова поддержки на русском:

— Берегите себя, будьте здоровы, скоро увидимся!

— Мы ждем новой встречи, берегите себя, пожалуйста!

От такого видео сибиряки не смогли сдержать эмоций. Они захотели сделать ответный ролик.

— Как человечно, душевно, трогательно. Именно таких эмоций не хватает в это сложное напряженное время. Огромное спасибо за такой привет жителям города Саппоро. Все пройдет, скоро обнимемся!

— Как здорово! Спасибо им огромное за такое прекрасное видео!

— Как им ответить? Так мило, — написали они в комментариях.

Новосибирцы предложили отправить видео или фото с посланием на японском. Возможно, скоро в сети появится их ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU