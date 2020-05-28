2020-05-28T11:42:08+03:00
Общество

«Вирус пройдет, скоро обнимемся!»: японцы трогательно поддержали новосибирцев на самоизоляции

Ее записали жители Саппоро — города-побратима сибирской столицы
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Японцы желают поскорее увидеться с новосибирцами. Фото: стоп-кадр.Японцы желают поскорее увидеться с новосибирцами. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Жители японского города Саппоро, побратима Новосибирска, прислали теплое видеообращение. Им на своей странице в соцсетях поделилась начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. А передал ей видеоролик президент Ассоциации «Саппоро-Новосибирск» Мана Хасэгава.

«Не грусти, Новосибирск! Вирус пройдет! Скоро обнимемся!» — говорили японцы, держа в руках бумажку с той же надписью. А некоторые японцы сказали сибирякам и другие слова поддержки на русском:

— Берегите себя, будьте здоровы, скоро увидимся!

— Мы ждем новой встречи, берегите себя, пожалуйста!

От такого видео сибиряки не смогли сдержать эмоций. Они захотели сделать ответный ролик.

— Как человечно, душевно, трогательно. Именно таких эмоций не хватает в это сложное напряженное время. Огромное спасибо за такой привет жителям города Саппоро. Все пройдет, скоро обнимемся!

— Как здорово! Спасибо им огромное за такое прекрасное видео!

— Как им ответить? Так мило, — написали они в комментариях.

Новосибирцы предложили отправить видео или фото с посланием на японском. Возможно, скоро в сети появится их ответ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На молокозаводе под Новосибирском взорвался паровой котел: двое мужчин в больнице
Квартирный вопрос открыт: президентскую ипотеку предоставят по рекордно низкой ставке
«Вирус пройдет, скоро обнимемся!»: японцы трогательно поддержали новосибирцев на самоизоляции
«Слезами давит на жалость»: соцсети возмутила бабушка-попрошайка, собирающая деньги на лекарство
Девять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 153 ребенка
«Не надо лезть через трубы»: на сибирских «Мальдивах» до конца июня сделают смотровую площадку
«Найдем жениха этой дурочке»: самка попугая снова сбежала на романтик к воробьям
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 96 человек
«Надеюсь, нас не заберет полиция»: музыканты проанонсировали концерт на берегу Оби, несмотря на режим самоизоляции
Новосибирскую группу «Рви меха» вызывают в суд за концерт на площади Ленина во время самоизоляции
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: изучаем новое постановление губернатора
Синоптики и МЧС гадают, что за таинственный туман окутал Октябрьский район
На парад Победы в Москву не пустят военных из регионов, охваченных коронавирусом
«Водитель был пьян»: пассажир мотоцикла погиб от удара об дерево
«Не выкидывайте их»: ветеринар призвал не бояться кошек с коронавирусом