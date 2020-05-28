Девять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 153 ребенка

28 Май 2020 2020-05-28T10:52:32+03:00

В Новосибирской области коронавирус подтвердился еще у 9 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В четверг, 28 мая, стало известно, что еще девять детей заболели коронавирусом. С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 153 детей.

— За последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе это дети с подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе.

Всего коронавирусом заболели 2493 случая, выздоровели 955 человек, а 31 пациент скончался. Умерших среди детей нет, в основном от коронавируса скончались пенсионеры, которым было 60 лет и старше.

Напомним, в регионе продлили ограничительные меры до конца июня. По-прежнему закрыты все общественные места: кинотеатры, кафе, фитнес-центры, торговые центры. Действует масочный режим. Без маски могу не пустить в общественный транспорт и не продать продукты в супермаркете.

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