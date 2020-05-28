Девять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 153 ребенка
В четверг, 28 мая, стало известно, что еще девять детей заболели коронавирусом. С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 153 детей.
— За последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе это дети с подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе.
Всего коронавирусом заболели 2493 случая, выздоровели 955 человек, а 31 пациент скончался. Умерших среди детей нет, в основном от коронавируса скончались пенсионеры, которым было 60 лет и старше.
Напомним, в регионе продлили ограничительные меры до конца июня. По-прежнему закрыты все общественные места: кинотеатры, кафе, фитнес-центры, торговые центры. Действует масочный режим. Без маски могу не пустить в общественный транспорт и не продать продукты в супермаркете.
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ИСТОЧНИК KP.RU