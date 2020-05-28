2020-05-28T09:07:30+03:00
Общество

«Надеюсь, нас не заберет полиция»: музыканты проанонсировали концерт на берегу Оби, несмотря на режим самоизоляции

В полиции сказали, что проведут проверку
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Группа хочет собрать публику возле Бугринского моста. Фото: принтскрин.Группа хочет собрать публику возле Бугринского моста. Фото: принтскрин.
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Музыкальная группа из Новосибирска «KimStreet» объявила своим поклонникам, что 30 мая проведет концерт под открытым небом. С местом музыканты пока не определились, но предварительно решили, что это будет у Бугринского моста.

— Друзья, по вашим многочисленным просьбам и пожеланиям, мы решили пойти на встречу и, нарушив все карантинные меры, провести наконец незабываемый квартирник на берегу реки. Надеемся, незабываемым он будет именно песнями, встречами с вами и прекрасной атмосферой, а не тем, что нас всех заберут в полицию, — говорится в сообщении группы. — Ориентируемся на погоду в день проведения квартирника, если в субботу погода подкачает, вынуждены будем перенести на другой день.

Музыканты выложили запись в соцсеть. Фото: принтскрин

Музыканты выложили запись в соцсеть. Фото: принтскрин

КП-Новосибирск связалась с представителем группы Ольгой Масловской. Она подтвердила, что концерт на самом деле планируется, и его перенести сможет только плохая погода.

Вопрос, не боятся ли музыканты, что их ждет участь участников запрещенной вечеринки в центре города, Ольга проигнорировала.

В полиции КП-Новосибирск сказали, что сообщение о планирующемся концерте проверят и позже уточнят, какие меры примут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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