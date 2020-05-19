Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 мая 2020 года: новый госпиталь и шоколадки для врачей

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года, увы, не радуют. По данным оперативного штаба за прошедшие сутки в регионе выявили 76 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 теперь составляет 1728 человек, среди них — 115 детей.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 62 пацента, к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили подтвердили новые случаи коронавируса у десяти маленьких пациентов. Общее количество случаев COVID-19 у детей и подростков в Новосибирской области выросло до 115 человек. Как сообщили в оперативном штабе, в детскую больницу №3 госпитализировали 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Власти Новосибирской области открыли мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в рабочем поселке Линево. Госпиталь рассчитан на 100 коек: помимо основного здания, на базе больницы во дворе развернуты летние палатки для заболевших.

ШОКОЛАДКИ И ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Новосибирские волонтеры продолжают акцию «Спасибо врачам!» по раздаче продуктовых наборов медикам. В рамках акции сотрудники инфекционной больницы №1 получили 380 наборов, каждый из которых включает в себя чай, кофе, шоколад, печенье, сушки и конфеты.

КРИТИКА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство за несвоевременные выплаты врачам, работающим с больными COVID-19. На совещании, состоявшемся 19 мая, глава государства призвал не перекладывать ответственность за случившееся на главных врачей. Поскольку основная проблема в данной ситуации заключается в том, что сам документ, составленный в правительстве, недостаточно точен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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