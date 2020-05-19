«Не надо винить главврачей»: президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами для медиков

19 Май 2020 2020-05-19T18:18:38+03:00

Владимир Путин также отметил, что неточности есть в самом документе, составленном в правительстве

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем, возникших с выплатами медикам. Напомним, от 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все врачи, младший и средний медперсонал, а также водители «скорых». Однако, на практике дела обстоят все же немного иначе: где-то эти средства до людей не дошли, а где-то дошли, но не в том объеме, в каком планировалось.

Президент, на совещании, состоявшемся 19 мая, призвал не перекладывать ответственность за это на главных врачей. Поскольку основная проблема в данной ситуации заключается в том, что сам документ, составленный в правительстве, недостаточно точен.

— Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, — цитирует Владимира Путина сайт kp.ru.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирскую область из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, направили 729 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказала депутат Госдумы РФ Вера Ганзя. Чиновница также отметила, что, на ее взгляд, этой суммы недостаточно, и она должна быть как минимум в 10 раз больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирским медикам доплатят 729 миллионов рублей за работу с больными коронавирусом

После волны возмущений, прокатившейся по всей стране, дополнительные деньги выделили из федерального бюджета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU