Под Новосибирском открыли мобильный covid-госпиталь

19 Май 2020 2020-05-19T15:59:43+03:00

Госпиталь в посёлке Линёво, расположенном в Искитимском районе – первый мобильный COVID-госпиталь в стране, построенный на деньги частной компании.

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Госпиталь состоит из 10 лечебных палаток и рассчитан на 100 койко-мест. Средства в возведение и оснащение вложила компания «Сибантрацита».

«В марте мы ещё готовились к худшему сценарию, поэтому были переоборудованы отделения не только основного здания, но также были развёрнуты койко-места в мобильном госпитале. Будем надеяться, что эти дополнительные мощности не потребуются. Всё, что сделано – останется в распоряжении медиков Искитимского района и может быть использовано при любых чрезвычайных ситуациях или во время проведения мероприятий с большим скоплением людей», – отметил Андрей Травников.

Автор фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Как отметил представитель волонтёрского центра «Единой России» Александр Борматов, рядом с Линёво расположены крупные предприятия, на которых работает большое число людей, в самом посёлке живут их семьи, поэтому в случае заболевания обязательно должна быть возможность оказать им своевременную и качественную медпомощь. Теперь такая возможность есть.

«На медработниках сейчас лежит огромная нагрузка. Поддержка врачей, медперсонала сейчас на особом внимании у президента, правительства, региональных властей. «Единая Россия» будет оказывать им всю необходимую поддержку – продолжит волонтёрскую деятельность, организацию и доставку питания, транспорта, – до самого конца пандемии», – добавил Александр Борматов.