В Новосибирске продолжается акция «Спасибо врачам»

19 Май 2020 2020-05-19T14:06:39+03:00

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В рамках акции «Спасибо врачам» медики инфекционной больницы №1 получили 380 наборов, каждый из которых включает в себя чай, кофе, шоколад, печенье, сушки и конфеты.

Всего региональное отделение партии передаст около двух тысяч продуктовых наборов для медработников. Кроме этого, наборы поступят на станции скорой помощи в Дзержинском и Октябрьском районах областного центра. На прошлой неделе продукты доставили медикам детской городской клинической больницы № 3 и больницы №11, перепрофилированной в инфекционный госпиталь.

«Сегодня на персонал больниц, работающих непосредственно с инфицированными больными, резко возросла нагрузка – многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ, и каждый день рискуют своим здоровьем, жизнью ради спасения других. Поэтому мы в очередной раз нашли возможность поддержать их. Держим руку на пульсе – выясняем, что им нужно на местах», – сказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Заскобрания НСО Игорь Гришунин.

Автор фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Накануне в инфекционную больницу №1 привезли медицинское оборудование, которое необходимо для подачи кислорода больным. В ближайшее время планируется организовать доставку питьевой воды.

Напомним, что по всей стране в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» единороссы и добровольцы передают продуктовые наборы медикам. В общей сложности ими планируется обеспечить 360 тысяч врачей и медицинских работников, лечащих коронавирусных больных, по всей стране.