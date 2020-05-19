Десять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 115 детей

19 Май 2020 2020-05-19T09:57:59+03:00

В больницу госпитализировали с коронавирусом еще 10 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 19 мая, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 10 детей. Их госпитализировали в детскую больницу №3.

За сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Коронавирусом в регионе заболели 1728 человек, из них 115 детей. Стоит отметить, что 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались, — рассказали в оперштабе.

Среди детей умерших от коронавируса нет. Большая часть жертв болезни — пенсионеры. За сутки еще два пациента скончались от инфекции, это мужчина и женщина, обоим им больше 60 лет.

Сейчас в реанимации — 62 человека, на ИВЛ — 22 пациента. Есть ли среди них дети, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU