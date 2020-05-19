Десять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 115 детей
Во вторник, 19 мая, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 10 детей. Их госпитализировали в детскую больницу №3.
За сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом.
Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Коронавирусом в регионе заболели 1728 человек, из них 115 детей. Стоит отметить, что 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались, — рассказали в оперштабе.
Среди детей умерших от коронавируса нет. Большая часть жертв болезни — пенсионеры. За сутки еще два пациента скончались от инфекции, это мужчина и женщина, обоим им больше 60 лет.
Сейчас в реанимации — 62 человека, на ИВЛ — 22 пациента. Есть ли среди них дети, не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU