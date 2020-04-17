Мэр наукограда, ученые которого готовятся ипытать вакцину, написал поэму «Коронавирус»

Накануне своего 65-летия мэр Кольцово Николай Красников написал поэму под название «Коронавирус», стихи датированы 16 апреля, а сегодня, 17 числа, у Николая Григорьевича юбилей. Кольцово — наукоград, на который сейчас смотрит вся страна. Ведь именно здесь находится знаменитый центр «Вектор», где ученые работают над вакциной портив коронавируса. Испытания на животных уже провели, впереди — вакцинация людей, 60 добровольцев отобраны и июне станут первыми, кого привьют от нового коронавируса.

Мэр наукограда следит за этими новостями, очень переживает за наших ученых и вообще за судьбу человечество. Пишет стихи он давно, вот и в этот раз написал рифмованный рассказ на злобу дня. Есть в нем, например, и такие строчки: «Как может общество ученым и врачам Платить гроши в сравнении с футболом, Где цифры запредельные звучат? Но не Роналду победил Эболу!».

«Комсомолка» публикует поэму мэра полностью.

КОРОНАВИРУС

(Репортаж, не снимая маски)

Часть I

Не удержался и перо беру,

Устав от пресса ужасов экрана,

Чтобы спокойно, а не на бегу

Осмыслить облако всемирного тумана.

Мне кажется, что мир сошел с ума

В своей раздутой до небес тревоге:

Пустые улицы и съежились дома,

Будто война большая на пороге

Будто один коварный общий враг

Плетет атак невидимые сети…

Коронавирус разгоняет страх

По разом перепуганной планете

И цифры тут и там полезли вверх,

И графики пугают ежедневно…

Скажите за какой всемирный грех

Бог с нами разговаривает гневно?

За что послал нам испытанье он?

(А лишнего Господь не посылает!..)

Как будто разом множество корон

Планетою нажитых он снимает

Да, человек как царь природы всей

Наворотил и доброго, и злого…

Коронавируса проверка наших дней –

Универсальный тест всего живого

Да, проверяет он иммунитет

Не только лишь системы организма,

Способности дать правильный ответ

Всем вызовам эпохи глобализма

И надо разобраться, не спеша,

В его суровом и недобром нраве

И почему, статистику круша,

Так нагло выбивается из правил

Даже известных миру пневмоний,

Что были не слабей в начале века,

И почему взлетел до пандемий

С угрозой для любого человека?

I

А первым лег под ужасы Ухань,

Закрыв ворота от чужого взора

И первым «отгрузил» печально дань

Без всякого с природой договора

Так начал он Китайский Новый Год,

Досрочно развернув к себе планету,

Январь провел без паники народ,

Ученые лишь занялись ответом,

Что за угроза и каков геном

Пришельца, убивающего старых

Быстрее всех?.. И первый страха ком

Пошел гулять с Уханьского базара…

Нет тест-систем, да и вакцины нет,

А страх уже перелетел границы,

Европы всей пробив иммунитет,

Переполняя ужасом больницы

Италии, где не хватает мест

Да и приборов вентиляций легких…

И каждый день несет кому-то крест

После страданий, иногда недолгих.

Дрожит Париж уже другим огнем,

Забыв свои же желтые жилеты.

И Англия – «Мы сами проживем»

С премьером без иммунного ответа.

Испанцы не отстали и в тоске,

Сбивая пыл болельщиков футбола…

Германия, Израиль на замке,

Устав от либералов произвола

Америка пока что в стороне,

Но даже там пустеют магазины…

Продукты, маски прыгают в цене,

Бумагу туалетную лавиной

Народ разносит всюду по домам…

Америка не ведала такого!..

… И цифры, цифры в темпе телеграмм

С экрана достают уже любого.

Удивлены ученые мужи,

Видавшие заразы пострашнее,

Как вирус свои скрытые ножи

Несет по миру, но еще быстрее

Бежит молва, усиливая страх

Через TV и интернета сети…

И каждый наш невыверенный шаг

Коронавирус награждает смертью.

Китайцы распечатали геном

И жесткий карантин повсюду сразу

Они решили не шутить с огнем,

Всей своей мощью придавив заразу

Тревожился и изумлялся мир,

Как выживал китайский муравейник

Как вел его незримый командир

Без всяких разговоров и полемик

Россия не теряла время зря,

Сибирский «Вектор» подключив мгновенно,

И за «неделю с гаком» января

Уже свою имела тест-систему.

И гонка за вакцину началась:

Китай, Германия, Америка, Россия…

И замер мир, надеясь и молясь,

Дай Бог ученым всем сегодня силы!

Они и вправду просто молодцы:

Как на войне ночами у пробирок

Ребята молодые и отцы,

Их выводящие на путь спасенья мира.

И медики во всех концах земли,

Под масками свои скрывая лица,

Больному шепчут: «…Все, что мы смогли…»

Им тоже нынче надо поклониться.

Халаты белые ученых и врачей

Оставим чуть, читатель, мы по-свойски,

Им завтра еще будет горячей

И к ним строкой вернемся мы геройской.

II

Давай порассуждаем о другом:

О том, что обнажил коварный вирус.

Надеюсь выдержит всех страхов ком

Поэтом неприглаженный папирус.

Он показал, как хрупок старый мир,

Как уязвим природой неизвестной,

Как свое платье, стертое до дыр,

Не успевает штопать повсеместно.

*** (1)

Вот европейский деловой кафтан,

Казалось, вечно прочного союза,

Вдруг разом разъезжается по швам

И сам шенген становится обузой.

Где солидарность якобы друзей?

Где общие взаимоинтересы?

Закрыться бы от «братьев» поскорей

Всем вирусодержащею завесой!..

У Англии всегда своя игра,

Германия опять в своем порядке,

И Франция, активная вчера,

Забыла разом о соседней грядке.

В Италии нехватка ИВЛ…

Она хрипит в конвульсиях больничных,

Но в Праге груз гуманитарный сел

И задержался там не симпатично.

Чудит и Украина не впервой,

Границы так проворно закрывает,

Что и своих, вернувшихся домой,

Как дикарей камнями забивает.

И не спасает братьев дядя СЭМ,

Хотя твердил, что все у них в ажуре,

Снимает даже командирский шлем:

Свои проблемы ноги подогнули.

А вот китайцы с помощью везде,

И самолеты русские летают.

Да, сильный проверяется в беде,

А слабый духом просто отползает.

*** (2)

Вот либеральный ладненький костюм

(Сшит по лекалам истинной свободы)

Демократичный… Пуговки- изюм

Пришиты по законам супер-моды.

В нем так красив и строен эгоист

С набором прав, достойных выраженья…

… Костюм тот рвется, как осенний лист,

Когда идет стрельба на пораженье.

Еще вчера кричал: «Меняю пол!

Свободу геям, однополым бракам!..

А государство – это произвол,

С ним разберемся в митингах-атаках…»

Сегодня этот вольный человек

В любой стране кричит совсем другое:

«Любое промедленье - просто грех,

Хочу порядка и хочу покоя!..»

А кто-то глупостью считая карантин,

Пижонится: «… я не хочу, не должен…»

Но катится порядка исполин,

И в трудный миг он обществу дороже.

Но вот поймем ли все мы до конца

Это простое обнаженье истин?

Или полеты вируса-свинца

Нас ни к чему, как прежде, не причистят?..

Надеюсь, станет общество другим:

Сильнее станет и мудрее тоже…

И первый знак: «Мы дома посидим…»

С надеждой человечества похожи.

Подобных акций не было еще.

И это тоже, братцы, про свободу…

Свободу свое личное плечо

Поставить в цепь единую народа.

Надеюсь, вирус нас объединит,

Хоть в этом понимании несложном.

Науки этой временной гранит

Пусть станет нашим камнем придорожным.

***(3)

Еще одну одежду скинул мир,

Точней сказать, задумался об этом.

А правильно ли выбран ориентир,

Выше всего поставивший монету?

Да, потребленье общества растет,

Мы стали сытыми, одетыми парадно…

Но счастлив ли от этого народ?

Всегда ли в душах правильно и ладно?

Навозводя в ранг массовых услуг

Образование, культуру и здоровье

Коронавирусно мы осознали вдруг,

Что разошлись и с верой, и с любовью.

Все покупается: свобода, слава, честь…

И даже прошлое меняют с разворотом…

Атака вируса, возможно, это месть

Природы нам за грязную работу

По пересмотру ценностей своих

И за отказы от библейских истин…

Природа нам и врезала под дых…

За то, что мы житье свое не чистим

От плесени бесчувствия и лжи,

Коррозии безверия, мажорства

И дикого спокойствия души

Там, где бы надо проявить геройство.

От хлама верхоглядства, пустоты

И ржавчины излишнего комфорта,

Коммерческой трактовки высоты,

Съедающей и идеалы спорта…

Как может общество ученым и врачам

Платить гроши в сравнении с футболом,

Где цифры запредельные звучат?

Но не Роналду победил Эболу!

Не Месси, покоряющий сердца,

Вакцину производит для фанатов,

А медики на вахте без конца

И без вины сегодня виноваты.

И даже в Штатах заревел народ,

Кляня и медицину страховую…

Да и Россия, сделав разворот,

Всю сеть первичную разрушила живую.

И эту пену вирус сбить помог,

Надеюсь тоже, если не забудем,

Иначе снова покарает Бог

Или природа из своих орудий

Вновь врежет нам и «горе от ума»

Даже в кавычки заключать не станем…

Коли не вычистим свои мы закрома,

То и без вирусной инфекции завянем…

III

Что натворил еще подлец «COVID»,

Чем наследил, что в мире перепутал?..

Продолжим список мировых обид,

Его последствий разгребая груды…

*** (1)

О, как он разобщил наш вечный мир

Под флагом страха наведя границы,

Сбив голоса легко и муз, и лир,

Остановив и спорта колесницу…

Чемпионаты, фестивали все,

Турниры, Евровидение, кубки -

Все свалено на мертвой полосе,

Незримой и неведанной порубки.

Двадцатка виртуальная теперь:

Политикам и тем бояться надо…

Захлопнула для всех спортсменов дверь

На целый год сама Олимпиада!

Такого мир уже давно не знал:

Даже в войну не все смолкали трубы…

Нас вирус обездвижил, напугал

И отлучил от поцелуев губы…

Рукопожатья знак свернул пока

И милую улыбку скрыл под маской…

По скайпу (будто мы издалека!)

Читаем внукам перед ночью сказку

И от друзей освободил наш дом,

Закрыл кафе, театры, стадионы…

Забрал кураж за праздничным столом.

И только телефоны и смартфоны

Нас выручают, связи наводя,

Нам высылая фотки и видюшки,

Как капельки общения – дождя…

Глотками оптимизма горной кружки.

Да, цифра наконец-то на коне:

Она ведет в музеи, на концерты,

И управленье дальное в цене,

И даже Президент сменил акценты:

Прибив сирен автомобильных рев,

Всех вызывает просто на экраны…

И где доклады сводками - боев

Звучат без обобщенного тумана.

IV

Но есть и положительный урок,

Как и другая сторона медали:

Он вдруг объединиться всем помог

И даже там, где мы не ожидали.

Правительство, ученые, врачи

Вдруг стали больше понимать друг друга…

И общество не так на власть ворчит,

И власть сама не топчется по кругу,

Решения логичны и скоры

И внятно разъясняются с экрана…

И есть доверие (понятно до поры…) (не помню я другой поры)

И кажется, что фигу из кармана

Достал все критикующий вчера

С претензией на общую надежду,

И мы увидели могущество добра,

Примерившего старые одежды

Добрососедства, скрытого давно

Под пылью суеты летящих будней…

И волонтерства супер-кимоно,

Конкретно помогающее людям.

Мир у экрана даже загрустил,

Одномоментно об одном и том же,

И даже это добавляет сил

На перекатах времени порожных.

На них вчера несущая река

Казалась нам излишнею тревогой,

А вести о смертях издалека

Не трогали, как стуки у порога

Болезни, угрожающей родным…

… (И это тоже общее прозренье!)

На всех фронтах невидимой войны

И где у нас нет прав на пораженье.

Мы аккуратней стали и мудрей,

Мы моем руки, чистим телефоны,

И кнопки в лифтах, ручки у дверей,

Квартиры превратили в стадионы…

И все-таки порой еще ворчим

На этот весь режим ограничений…

Не будь его – задохнутся врачи

В волне неудержимых заражений.

И в этом смысле миру повезло:

COVID – не самый смертоносный вирус,

Откуда бы его не принесло,

Он строго дал предупрежденье миру:

Задумайся! А так ли ты живешь,

Не пресекая подлости и войны?

И так ли ты божественно хорош,

Что можешь быть и большего достойным?

Не зря нам испытанье Бог послал

И пост ограничений перед Пасхой.

Так не случайно, видимо, совпал,

Что даже храмы временно под маской…

Мир перепуган, в размышленьях мир,

И он взмолился: «Помоги мне, Боже!..»

И мы ему из собственных квартир

Квартиру мира вычистить поможем.

16.04.2020г.

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