Поэт, спортсмен, народный герой: интересные факты о мэре Кольцово

Сегодня, 17 апреля, Николаю Григорьевичу исполняется 65 лет! Кто же он такой - мэр маленького сибирского городка? Точно скажем, личность незаурядная. Кроме привлечения инвестиций, развития наукополиса, благоустройства и просто талантливого менеджмента, жизнь его пестрит яркими событиями. К юбилею Николая Красникова мы решили вспомнить 4 ярких факта из его биографии.

1. ВСЯ ЖИЗНЬ НА БЕГУ

Родился Николай Григорьевич в Иркутске, школу окончил с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет НГУ. Работал потом научным сотрудником в НИИ молекулярной биологии, сейчас это всем известный «Вектор», главой администрации Кольцово является с 1991 года. При этом все это время мэр бегает. В прямом смысле слова.

Еще в университете стал кандидатом в мастера спорта, а потом даже в международных чемпионатах участвовал. Мэр Кольцово - призер чемпионата Европы 2006 года по легкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет. В 2008 году стал чемпионом России в беге на дистанции 800 метров среди спортсменов этой возрастной категории. На Европейских играх мастеров 2008 года завоевал три золотые и одну серебряную медаль в различных легкоатлетических дисциплинах.

В апреле прошлого года мэр принял участие в открытии V Новосибирского весеннего полумарафона. У Николая Григорьевича была сломана рука, поэтому соревнования нужно было пропустить. Но в итоге Красников не выдержал: когда прозвучала команда «На старт! Внимание! Марш!» - ноги сами побежали. Так, в пальто и брюках, мэр пробежал первый круг - 5 километров.

- Впору было хотя бы пальтишко скинуть, но поскольку это все было спонтанно и весело, по-мальчишески, так и пробежал до конца, - рассказывал тогда о пробежке Николай Красников и даже поделился планами - стать чемпионом в 85 лет.

Кстати, местные жители частенько видят мэра вечером или утром на пробежке. Без охраны, в кедах и спортивной форме.

2. БЫЛО ДЕЛО, НО НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В 2008 году над головой градоначальника сгустились тучи. В кабинете Николая Григорьевича силовики провели обыски. Сначала вменяли ему превышение должностных полномочий, служебный подлог. Мол, подрядчику было заплачено за строительство подстанции, а самой подстанции - нет. Мэр успешно защищался, показывал правоохранителям: вот и станция, вот и проложенный кабель, за который было уплачено из казны. Дело затягивалось, притягивали в него и другие бумажки - и все это накануне выборов… Но Красников победил, доказал свою правоту: полномочий не превышал, подлогов не совершал.

Обычно после таких дел, даже не доведенных до конца, репутация начальников рушится, карьера уже не складывается, но этот случай - исключение. Своего любимого мэра люди поддержали словом и делом. На новых выборах снова большинство голосов отдали ему - Красникову. В редакцию «Комсомолки» тогда приходили письма со словами поддержки. Жители Кольцово писали комментарии на сайте. Вот один из них:

- Долго искали ворюг по городам и весям? А Красников здесь при чем? У нас отличный мэр, и жители не сомневаются в его честности и порядочности. В обиду не дадим!

Мэра Кольцово поддерживают местные жители.Фото: Влад КОМЯКОВ

3. РАЗДАЛ ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дело закрыли, мэра оправдали, еще и денег дали за незаконное уголовное преследование. В 2012 году суд постановил выплатить Красникову 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- 100 тысяч рублей я перечислил нашему совету ветеранов и обществу инвалидов, 100 тысяч - на развитие технической базы местных журналистских редакций, 140 тысяч рублей пошли на озеленение Кольцово - в основном это высадка кедра, - отчитался тогда Николай Красников. - Помог деньгами спортивному клубу «Марс», детско-юношескому клубу «Надежда» и нашей местной хоккейной команде. Вот так и раздал все средства. Ведь от уголовных дел страдал не только я, но и имидж Кольцово, так что вполне логично, что эта компенсация дойдет до всех жителей наукограда.

4. ПИШЕТ СТИХИ

В библиографии Николая Красникова не только научные статьи, но и шесть сборников стихов и песен. Поэтические строки мэр посвящает футболу, ноге Акинфеева, ловко отразившей удар по воротам нашей сборной в 2018 году, открытию тоннеля рядом с Кольцово… Стихи о самоизоляции из-за коронавируса тоже имеются.

Гражданский долг, запас терпенья…

С коронавирусом война

Нам добавляет осмысленья,

Что мы в плену своих квартир,

В режиме самоизоляций

Спасаем общий грешный мир,

Не ожидая всплеск оваций.

Давайте дома посидим,

Осмыслим давнее - былое...

Нам, видно, был необходим

Всем остров трезвого покоя.