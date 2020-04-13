Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса

Российский центр вирусологии «Вектор» заявил о готовности начать испытание вакцины от коронавируса. Отобраны 60 добровольцев, которые опробуют ее на себе. Интервью с вирусологами из «Вектора» — вещь почти нереальная, предприятие закрытое, разработчикам не разрешают общаться с прессой напрямую. Справедливости ради отметим, что на это общение у ученых и времени нет, вакцину ждет весь мир, и терять драгоценные минуты — значит терять жизни.

Понятно, что над вакциной работает не один человек, а целая группа ученых. И все же главным разработчиком препарата, который в ближайшее время подвергнется клиническим испытаниям, официально назвали Ильназа Иматдинова. Ученый также входит в число тех, кто опробует вакцину на себе, заявили в Роспотребнадзоре. Мы решили найти информацию об этом человеке, всем ведь хочется знать — кто этот герой?

А вы как себе представляли ученого, который спасает мир? Фото: соцсети.

Казалось, что ученым, который разрабатывает вакцину от мировой напасти, должен быть обязательно человек с опытом в «дцать» лет, с благородной проседью и морщинами. Но нет! Оказалось, вирусологу, на которого смотрит вся страна, всего 30 лет! О том, что молодой Ильназ — тот самый сотрудник «Вектора», подтвердили его друзья.

— О своей работе практически никогда не говорит, предприятие закрытое, почти секретное. Но человек он увлеченный. О том, что он разборотчик вакцины, мы сами узнали, посмотрев телевизор, — рассказал КП-Новосибирск знакомый парня.

Что еще удалось узнать о молодом ученом? Родился в Татарстане, учился сначала в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, там получил «прививку» к науке. Уже после пошел работать в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии во Владимирской области, защитил диссертацию по теме «Конструирование и клонирование искусственных генов, кодирующих иммунодоминантные белки вируса лихорадки долины Рифт». На тот момент парню было всего 24 года. Следующее место работы — Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, то есть там он работает уже около шести лет.

Мы тоже верим, что желания сбудутся. Фото: соцсети.

В «Векторе» не дают пока даже краткой биографии ученого, но в соцсетях он сам немного о себе рассказывает. Отношение к курению и алкоголю — негативное, в любимых цитатах стоит фраза «Я ни-ког-да не повзрослею». Вдохновляют: книги и хорошие люди.

В ленте Ильназа и забавные мемы про науку, и ссылки на тематические статьи. И очень много... котиков! Смешные картинки, комиксы и просто забавные фотки. Вот такой он ученый нового столетья. Простой парень в толстовке, который берется за решение самых сложных мировых проблем.

На страничке у ученого много котиков. И шутки про бесконечную работу. Фото: соцсети.

И таких ученых в мире, на самом деле, множество. Всемирная организация здравоохранения сообщает всего о более 40 вариантах «вакцин-кандидатов» от коронавируса, всего же над созданием лекарства работают более 60 фармкомпаний и организаций в мире. Пока это только прототипы препаратов, далеко не все из них дойдут до финальных испытаний. Но все-таки в мире уже есть серьезные подвижки в этом плане. Вакцину от коронавируса разрабатывают в Китае. Причем уже вторую, сегодня стало известно, что для нее одобрены первый и второй этап клинических испытаний. Что касается первой вакцины — клинические испытания идут полным ходом с 16 марта, закончатся они в конце этого года.

В США также идет фаза клинических испытаний вакцины, опубликована информацию о результатах доклинических испытаний. Там говорится, что на мышах вакцина показала себя достаточно эффективно. В Новосибирске к испытаниям уже на людях приступят в июне. Надеемся, что все пройдет хорошо и об Ильназе Иматдинове мы расскажем еще не раз.

К ЧИТАТЕЛЯМ!

«Комсомолка» с удовольствием бы написала о добровольцах, которые не побоялись обратиться в «Вектор», и станут первыми испытателями вакцины. Таких репортажей о подвигах маленьких людей не хватает современному читателю, мы это прекрасно понимаем! Но ученые не имеют права называть нам имена этих неизвестных героев — закон о персональных данных. А вот сами добровольцы могут откликнуться и рассказать о том, как решились на такое испытание, позвонив или написав нам на Whatsapp в редакцию «Комсомолки» 8-923-145-11-03. Мы очень ждем вашего звонка или сообщения! Этому миру нужны и хорошие новости!

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