Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 апреля 2020 года: снова работают заводы и стройки, а зоопарк закрылся

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 6 апреля 2020 года таковы: как сообщает оперативный штаб новосибирской области, опаснач болезнь выявлена у 11 человек. Двое выздоровевших сибирячек уже выписали из клиники, девять человек находятся в больнице.

- Под медицинским наблюдением остаются 4418 жителей региона, которые контактировали с инфицированными или вернулись из-за границы, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области. - 5020 человек уже снято с наблюдения

ЗАВОДЫ И СТРОЙКИ СНОВА РАБОТАЮТ

С 6 апреля вновь начнут свою работу заводы и стройки: об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. При этом работодатели обязаны будут обеспечить безопасность своих сотрудников.

Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.

«ВЫЙДЕТ В КОПЕЕЧКУ»

Чтобы студентам продлить свой проездной, придется платить на 150 рублей больше. Теперь тариф «Безлимитный» стоит 1000 рублей вместо 850. Так что поездки на транспорте выйдут в копеечку.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрылся до 30 апреля.

- Во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения, — сообщается в официальной группе.

Те самые сиденья с крестиком. Фото: читательница КП-Новосибирск.

САДИМСЯ ЧЕРЕЗ ОДНОГО

В новосибрском метрополитене появилась специальная разметка. На сидениях в вагонах желтыми крестиками отмечены места, где можно сидеть.

— Эта мера применяется по примеру Московского метрополитена в рамках комплекса мер противодействия коронавирусной инфекции, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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