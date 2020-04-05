Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 апреля 2020 года: снова работают заводы и стройки, а зоопарк закрылся
Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 6 апреля 2020 года таковы: как сообщает оперативный штаб новосибирской области, опаснач болезнь выявлена у 11 человек. Двое выздоровевших сибирячек уже выписали из клиники, девять человек находятся в больнице.
- Под медицинским наблюдением остаются 4418 жителей региона, которые контактировали с инфицированными или вернулись из-за границы, - сообщает оперативный штаб Новосибирской области. - 5020 человек уже снято с наблюдения
ЗАВОДЫ И СТРОЙКИ СНОВА РАБОТАЮТ
С 6 апреля вновь начнут свою работу заводы и стройки: об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. При этом работодатели обязаны будут обеспечить безопасность своих сотрудников.
Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.
«ВЫЙДЕТ В КОПЕЕЧКУ»
Чтобы студентам продлить свой проездной, придется платить на 150 рублей больше. Теперь тариф «Безлимитный» стоит 1000 рублей вместо 850. Так что поездки на транспорте выйдут в копеечку.
Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрылся до 30 апреля.
- Во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения, — сообщается в официальной группе.
Те самые сиденья с крестиком. Фото: читательница КП-Новосибирск.
САДИМСЯ ЧЕРЕЗ ОДНОГО
В новосибрском метрополитене появилась специальная разметка. На сидениях в вагонах желтыми крестиками отмечены места, где можно сидеть.
— Эта мера применяется по примеру Московского метрополитена в рамках комплекса мер противодействия коронавирусной инфекции, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метрополитена.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
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