2020-04-05T09:07:06+03:00
Общество

Продление студенческих проездных билетов в Новосибирске во время полной самоизоляции: насколько подорожал тариф для студентов

Объясняем, во сколько обойдется продление студенческих проездных билетов в Новосибирске
Анна ПАШАГИНА
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Теперь проезд для студентов стал дороже.Теперь проезд для студентов стал дороже.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Продление студенческих проездных билетов в Новосибирске во время полной самоизоляции обойдется в копеечку. Об этом сообщается на официальном сайте МУП города Новосибирска «Пассажиртрансснаб». С 3 апреля изменилась стоимость тарифа «Безлимитный» студенческих карт.

— Стоимость тарифа «Безлимитный» будет составлять 1000 рублей, — пишут на сайте «Пассажиртрансснаб». - Такие изменения произошли в связи с постановлением мэрии города Новосибирска.

Если раньше карта стоила 850 рублей, то теперь студентам придется добавить к этой сумме еще 150 рублей.

Напомним, что ранее «КП-Новосибирск» писала про изменения работы общественного транспорта в городе во время самоизоляции. Метро работает до 22.00 и поезд придется ждать от 6 до 14 минут. Общественный транспорт работает по режиму выходного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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