Оставайтесь дома: новосибирский зоопарк закрылся до 30 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T14:18:03+03:00

В зоопарк вход будет закрыт до 30 апреля. Фото: Даба ДАБАЕВ

Это связано с продлением нерабочих дней

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Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило не будет работать до 30 апреля. Такое решение было принято из-за продления нерабочей недели.

— В связи с указом Президента РФ Путина В.В. о продлении в нашей стране нерабочих санитарно-профилактических дней, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения, — сообщается в группе «Новосибирский зоопарк».

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, что самоизоляцию продлили до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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