Оставайтесь дома: новосибирский зоопарк закрылся до 30 апреля
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило не будет работать до 30 апреля. Такое решение было принято из-за продления нерабочей недели.
— В связи с указом Президента РФ Путина В.В. о продлении в нашей стране нерабочих санитарно-профилактических дней, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило закрыт для посещения, — сообщается в группе «Новосибирский зоопарк».
Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о том, что самоизоляцию продлили до 30 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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