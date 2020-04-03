Что изменится в Новосибирской области с 4 апреля 2020 года: губернатор рассказал о важных планах

Губернатор Андрей Травников на встрече с журналистами рассказал, что изменится в Новосибирской области с 4 апреля 2020 года. Правительству области пришлось принять решения, которые бы и обеспечивали защиту от распространения коронавируса и в тоже время не убили полностью экономику. В результате с одной стороны мы получим послабления, а с другой ужесточение режима. Главный тезис выступления губернатора заключается в том, что часть граждан с 6 апреля выйдет на работу. Это касается промышленных и строительных предприятий.

- Если руководители этих предприятий готовы взять на себя ответственность за полное исполнение этих дополнительных мер, то с понедельника, 6 апреля, на территории Новосибирской области разрешается возобновить работу предприятиям промышленным и предприятиям строительного комплекса, - объявил губернатор Андрей Травников.

НА СТРОИТЕЛЕЙ НАДЕНУТ МАСКИ

Речь идет о мерах санитарной защиты, всем должны выдать маски, обеспечить дистанцию полтора метра на рабочем месте. Речь идет даже о том, что руководство возьмет на себя обязанность привозить и увозить сотрудников на работу и с работы. Больше всего здесь вызывает сомнений вопрос с масками – их сейчас нигде не достать.

- Сложности с поставкой средств защиты, в первую очередь масок, есть. Работодатели будут делать соответствующие закупки. Контролировать соблюдение всех мер будут санитарные врачи и минпромторг, - ответил на этот вопрос Андрей Травников.

МОСКВИЧИ, СИДИТЕ ДОМА

Запрет на работу по-прежнему касается всех остальных. Сюда входят предприятия, торгующие не жизненно важными товарами, это сферы услуг, развлечений, спорткомплексы, фитнес-центры, и прочие – в общем, все те, кто сидел дома на этой неделе.

Послабления озвучены, каковы же ужесточения? Губернатор их назвал «компенсирующими решениями». В аэропорту пассажиров всех самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на обязательную самоизоляцию на две недели. Также в городе уже началась дополнительная дезинфекция некоторых мест – входов в продуктовые магазины, метро, подземные переходы. Контроль и ответственность для нарушителей режима самоизоляции ужесточается.

- Надеюсь, что эти мероприятия позволят сохранить безопасность на территории региона. Нам удается сегодня поддерживать допустимый уровень инфекционной опасности. Зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом, - рассказал Андрей Травников.

СУРОВАЯ ОБСЕРВАЦИЯ

Что касается туристов, которые все еще продолжают возвращаться на родину через Толмачево – их тоже ждет полная изоляция. Аэропорт будет принимать самолеты с нашими согражданами до 7 апреля, все туристы, которые проживают не в Новосибирске, будут направлены на обсервацию. Два лайнера уже расселили в пансионатах и санаториях, впереди новые гости, которых посадят под замок на две недели. А вот местные жители, вернувшиеся домой из-за границы будут доставлены в сопровождении медработников и полиции на обсервацию к себе домой. Наблюдение за ними должно быть строгим.

- По новым нормам закона предусмотрена серьезная ответственность, и там будет дополнительный контроль. В этих помещениях (дома и квартиры новосибирцев – прим.ред.) не должны находиться другие родственники. И там должна быть обязательно трансляция видеосигнала. Будет вестись усиленный контроль полицией и медработниками, - заверил губернатор.

При этом о том, чтобы полностью закрыть регион и повесить на аэропорт замок речи не идет.

- Новосибирск - крупный логистический хаб, мы не может себе допустить разрыв деловых связей на длительное время, - считает Андрей Травников.

Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.

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