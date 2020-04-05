Только в шахматном порядке: из-за коронавируса в новосибирском метро отметили места, где можно сидеть

5 Апр 2020 2020-04-05T10:40:35+03:00

Такие изменения связаны с социальной дистанцией

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В вагонах новосибирского метро появилась специальная разметка. Она показывает, где людям можно сидеть. Фотографию нововведения прислала в редакцию «КП-Новосибирск» читательница Наталья.

— Я предполагаю, что крестиками отмечены места, где каждый может сесть. Видимо, хотят, чтобы сибиряки проявили свое понимание к ситуации с коронавирусом и соблюдали социальную дистанцию, — рассказала «КП-Новосибирск» женщина.

Необычные метки Наталья увидела на Дзержинской линии метро. Женщина отметила, что такие крестики есть в каждом вагоне.

— Пока могу сообщить, что эта мера применяется по примеру Московского метрополитена в рамках комплекса мер противодействия коронавирусной инфекции. Пассажирам необходимо напомнить о важности соблюдения социальной дистанции, - прокомментировали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писала, что она из важных мер противодействия коронавирусу социальная дистанция. Сибиряки должны находится в полутора метрах друг от друга.

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