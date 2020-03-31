Социальная дистанция в Новосибирке: какие существуют нормы и для чего необходима

31 Март 2020 2020-03-31T11:06:58+03:00

Сибирякам нужно будет находится в полутораметрах друг от друга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расскажем, что такое социальная дистанция в Новосибирске и какие существуют нормы, и для чего они необходимы

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Социальная дистанция в Новосибирске - важная мера противодействия коронавирусу. Какие нормы существуют, объяснили на заседании в правительстве Новосибирской области.

— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах, в общественном транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и в легковых такси, — отметил на собрании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Такие меры необходимы для того, чтобы коронавирус не мог распространится при личном контакте. Меры предосторожности начнут уже действовать 31 марта 2020 года с 20.00 по новосибирскому времени.

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