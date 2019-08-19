«Это травля, в будущем поменяю себе имя...»: школьница, которую обвиняют в убийстве животных, сменила адрес

Несколько недель назад семья Храмовых, живущая в новосибирском Академгородке, нашла своего домашнего любимца, кота Мартина, в одном из мусорных баков. У кота был снят скальп и отрезаны лапы. Хозяева подозревают в изуверствах свою соседку, школьницу Лену.* Ей всего 17 лет, живет дома одна, и из квартиры постоянно слышен вой животных. В камеры видеонаблюдения попал момент, как подружка Лены выносит из дома мусорный мешок, в котором позже и был найден Мартин. Полиция не торопится заводить уголовное дело (правоохранители ждут экспертиз), но местные жители уже запустили свое следствие.

Кот Мартин пропал, его нашли недалеко от дома - на помойке.

В социальных сетях соседи нашли информацию, что девочка увлекается таксидермией, хранит дома трупы животных. После этого во дворе злосчастного дома прошел пикет зоозащитников, которые требовали изолировать «живодерку». Люди говорили, что из-за двери страшной квартиры постоянно слышатся вой и скуление. Сейчас девочка получает в социальных сетях массу негативных сообщений, дверь квартиры, где она жила, взломали. Школьница вынуждена была переехать в другое место, после чего решила дать интервью КП-Новосибирск. Она считает себя невиноватой и говорит, что будет пытаться убедить в этом всех.

Надпись на этаже, где живет девочка.Фото: Анна ПАШАГИНА

- Конечно, я знала этого кота, видела. Хозяева отпускали его гулять одного. Я периодически лично запускала Мотю (так сокращенно звали Мартина) в подъезд, брала на руки и заходила с ним в лифт, - рассказала КП-Новосибирск девочка. - На шестом этаже оставляла возле хозяйской двери. Иногда Мотя прибегал ко мне на этаж, и я давала ему что-нибудь вкусное. Например, сыр или колбасу. С обвинениями все просто. Так происходит потому, что это моя квартира, мои соседи и мой мусорный мешок. Ну и еще кости из моей квартиры вынесли. Ударение на мои. Кости все были старые. Козьим лапкам, например, было 2 месяца, а некоторым костям и черепам года по два, если не больше.

- При обыске из вашей квартиры вынесли много останков животных. Откуда это вообще? Что вы с ними делали?

- Это для таксидермии. Изначально это было хобби моей подруги Светы. Откуда она приносила останки, мне неизвестно. Да, я пробовала работать с костями, но весь исходный материал брала в ветеринарной клинике и никогда не думала убивать ради хобби животных.

Девочка покупала трупы животных для «хобби».

- Вспомни тот день, когда был убит Мартин.

- В тот день мы со Светой гуляли в лесу вместе с нашими собаками. Внезапно мне позвонил мой друг, который сейчас живет у меня, и сказал, что к нам домой приехала полиция. Я удивленно посмотрела на Свету, но она была не в курсе, что произошло. Мы вернулись - и в тот момент я и узнала, что Мартина убили. Запись с камеры наблюдения я видела. Света сейчас утверждает, что это я попросила ее выкинуть тот пакет. Такого не было. Я ей пакет не давала, не знаю, где она его взяла. Я ничего не знаю об убийстве кота. Не знаю, кто его убил. Может, это вообще был не Мотя? Почему люди не хотят дождаться результатов экспертизы? Может, это другой кот? Может, Мотю сбила где-то машина, с ним могло произойти все что угодно. Но мне каждый день теперь угрожают, за мной следят. В интернете появляется информация, которую я сообщаю только своим родным или друзьям. Это травля, не иначе. Моя жизнь превратилась в ад. Я хочу забрать документы из школы и буду искать работу. Начну все с чистого листа. В будущем поменяю себе имя.

Лена (слева) и ее подруга. Именно подругу засекли камеры видеонаблюдения: она выносила пакет, в котором, предположительно, находился мертвый кот.

- Что ты вообще можешь сказать о своих отношениях с животными?

- Я всегда любила животных и люблю до сих пор. Раньше занималась конным спортом. Хотела уйти в кинологию и разрабатывала свою методику правильного баланса в обучении собак. В детстве всегда приносила домой всех кошечек и собачек. Пыталась дать им свою любовь и заботу. Моим самым первым животным был хомяк Хома. Я любила его до безумия. Помню, как ему нравилось играть со мной. Первая собака, которую я выпросила у мамы, был тойтерьер.

«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Кстати, об отношениях с родителями - почему ты живешь одна?

- С мамой были конфликты. Мама всегда считала, что бить собаку - это нормально. Она грубо обращалась с тойчиком, а потом отдала его незнакомой женщине. Это было словно нож в спину. До сих пор не могу забыть один случай из детства. Жила у нас дома собака Соня. Помню, я выбежала из спальни, потому что проснулась от дикого визга. Моя мама била мою собаку чем-то железным. Я закрыла Соню собой. И мама просто продолжала бить уже меня. Это все отложилось в памяти. Когда я повзрослела, начала помогать приюту в Академгородке. Я живу где-то месяц одна, родители просто так съехали, купили новую квартиру. С мамой я не общаюсь вообще, сестра помогла найти адвоката, папа поддерживает.

- Соседи говорят, что ты лежала в психиатрической клинике...

- У меня были проблемы дома, да и по учебе тоже. Я пыталась покончить с собой, учителя сразу забили тревогу и отправили к врачу. Я проходила тесты, много тестов, прошла не все. Мне сказали, что я опасна для себя самой, и отправили подлечиться.

- В социальных сетях утверждают, что ты восхищаешься хабаровскими живодерками и даже дружишь с ними. Кто-то видел у тебя одну из этих девочек в друзьях.

- Нет, нет и еще раз нет! Когда я узнала про них, была совсем ребенком. Да, запись я один раз видела - и то даже не смогла смотреть. Я не могу слушать визг животных. Мне это причиняет боль. Когда мне включили запись, я убежала в другую комнату и закрылась. Одно время я даже вегетарианкой была - только потому, что увидела, как корову на мясо разделывают! Я еще раз повторяю: я не живодерка!

А вы верите девочке?

*Имя несовершеннолетней изменено.

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