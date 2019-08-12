«Попадают сразу под две статьи»: юрист рассказал, какое наказание может грозить школьницам-живодеркам

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-12T13:18:25+03:00

Школьниц-живодерок из Новосибирска могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям. Фото: кадр из видео

Специалист утверждает, что поскольку девочкам уже исполнилось 16 лет, они могут нести ответственность за свои поступки

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Новосибирских школьниц-живодерок могут осудить сразу по двум статьям: за жесткое обращение с животными и за порчу чужого имущества. По словам юриста, так как девушкам уже исполнилось 16 лет, то они могут нести ответственность за свои действия с точки зрения закона.

— Я думаю, что их действия можно считать особой жестокостью, которая будет рассматриваться даже со стороны 2 части статьи 245(жестокое обращение с животными — прим. ред.) как преступление средней тяжести, — рассказал КП-Новосибирск юрист Сергей Егоров. — Я считаю, что правоохранители должны немедленно начать разбираться с этими проблемами, поскольку здесь имеет место быть не только информация по делу того самого убитого кота Мартина, но и серии других преступлений. Ведь, насколько мне известно, зоозащитники до сих пор находят черепа животных возле дома, где жили те девушки.

Юрист считает, что уголовное дело в отношении девочек должно было быть возбуждено уже давно, ведь подобные проявления жестокости нельзя игнорировать.

— На мой взгляд, дело нужно было возбуждать сразу же, поскольку и российская, и зарубежная практика уже не раз показывала, что те, кто проявлял жестокость к животным, позже переходили на людей, — утверждает юрист.

Если вина школьниц будет доказана, то им может грозить серьезное наказание. Правда, юный возраст, вероятно, избавит их от перспективы оказаться за решеткой.

— Если исходить из первой части статьи 245, то девушкам будет грозить до 3-х лет лишения свободы и, возможно, штрафы, — утверждает Сергей Егоров. — А если говорить о наказании по 2 части статьи, когда речь идет о преступлениях средней тяжести, то тогда приблизительно от 3-х до 5 лет лишения свободы. Правда, скорее всего, для этих девушек это будет выражено в форме условного срока или какого-либо испытательного срока. А также, если найдутся хозяева других погибших животных, то они смогут потребовать с родителей девушек компенсацию за своих питомцев, поскольку по закону, животное считается собственностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU