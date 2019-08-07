«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
Стали известны подробности жуткой истории, произошедшей в Академгородке. Напомним, пропавшего кота Мотю нашли мертвым в мусорном баке. Под подозрением - несовершеннолетняя соседка владельца животного. Именно она выносила мусорный пакет с телом Мартина.
Соседи девочки утверждают, что она не в себе. Ночью из ее квартиры всегда слышны крики, топот, непонятные визги.
— Человека отпустили, и она спокойно ходит среди нас. Девочка лежала в психиатрической больнице, — рассказывают жители дома на Иванова, 28А.
По словам сибиряков, девочка живет одна. Иногда у нее ночуют друзья-неформалы. Люди бояться ее. Думают мстить начнем им, если лишнего расскажут.
Девочку увидели по камерам видеонаблюдения. Когда раскрыли пакет, обнаружили, что у кота отрезали лапы и сняли скальп. Хозяйка Моти обратилась в полицию.
Мотя был красивым и умным котом. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
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ИСТОЧНИК KP.RU