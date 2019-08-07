2019-08-07T07:44:40+03:00
Общество

«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота

По рассказам новосибирцев, она живет в квартире одна
Анна ПАШАГИНА
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Хозяйка кота до сих пор не может поверить в случившееся. Фото: "Сообщество Академгородок. Новосибирск"Хозяйка кота до сих пор не может поверить в случившееся. Фото: "Сообщество Академгородок. Новосибирск"
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Стали известны подробности жуткой истории, произошедшей в Академгородке. Напомним, пропавшего кота Мотю нашли мертвым в мусорном баке. Под подозрением - несовершеннолетняя соседка владельца животного. Именно она выносила мусорный пакет с телом Мартина.

Соседи девочки утверждают, что она не в себе. Ночью из ее квартиры всегда слышны крики, топот, непонятные визги.

— Человека отпустили, и она спокойно ходит среди нас. Девочка лежала в психиатрической больнице, — рассказывают жители дома на Иванова, 28А.

По словам сибиряков, девочка живет одна. Иногда у нее ночуют друзья-неформалы. Люди бояться ее. Думают мстить начнем им, если лишнего расскажут.

Девочку увидели по камерам видеонаблюдения. Когда раскрыли пакет, обнаружили, что у кота отрезали лапы и сняли скальп. Хозяйка Моти обратилась в полицию.

Мотя был красивым и умным котом. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Мотя был красивым и умным котом. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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