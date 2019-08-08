Школьница-живодерка, убившая кота, продавала в интернете черепа
Девочка Лена, которую новосибирцы обвиняют в убийстве и издевательствах над животными, продает свою страшную коллекцию в паблике с говорящим названием: «Барахолка некроманта v 2.0». В ассортименте живодерки черепа, отрезанные лапы и крылья и даже целые скелеты мертвых зверей.
— Вот продаю свою коллекцию. На фото еще не все, что у меня есть, — подписала пост девочка. — Цену назову в личных сообщениях. Отдаю буквально за копейки.
В ассортименте у школьницы-живодерки черепа, отрезанные лапы и крылья зверей. Фото:"Барахолка некроманта v 2.0"
В комментариях под сообщениями о продаже «экспонатов» люди активно обсуждают действия новосибирской школьницы. Несмотря на то, что многих ужасают ее действия, нашлись в соцсетях и те, кто воспринял ее увлечение абсолютно спокойно:
— Это ведь черепа не тех собак, которых ты на улице подбираешь, уверен.
— А эта та самая живодерка, которая убила чужого кота?
— Надеюсь, что ей ничего с рук не сойдет!
«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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ИСТОЧНИК KP.RU