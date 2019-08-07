2019-08-07T13:51:46+03:00
Общество

«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск

Соседи утверждают, что девочка занималась таксидермией
Анна ПАШАГИНА
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В этих коробках, по словам очевидцев, трупы белок. Фото: жители АкадемгородкаВ этих коробках, по словам очевидцев, трупы белок. Фото: жители Академгородка
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В квартире девочки-подростка из Академгородка, которую подозревают в расчленении кота Мартина, прошли обыски. Напомним, умершее животное с отрубленными лапами и снятым скальпом нашли в мусорном баке. Хозяева Моти сразу же обратились в полицию: под подозрение попала школьница соседка и ее подруга.

— Полиция проводила обыск в квартире, где живет девочка, . Они вынесли в коробках трупы животных, — рассказывают очевидцы.

На фотографии, сделанной во время обысков, видно, что возле подъезда стоит куча коробок. По словам жителей дома в них вынесли мертвых белок. Некоторые утверждают, что девочка занималась таксидермией, то есть делала чучела животных.

Напомним, что кота Мартина потеряли в Академгородке пару дней назад. Девочку живодерку, виновную в его гибели, нашли по камерам видеонаблюдения. На них видно, как девочка выносит мешок с трупом кота из подъезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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