«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск
В квартире девочки-подростка из Академгородка, которую подозревают в расчленении кота Мартина, прошли обыски. Напомним, умершее животное с отрубленными лапами и снятым скальпом нашли в мусорном баке. Хозяева Моти сразу же обратились в полицию: под подозрение попала школьница соседка и ее подруга.
— Полиция проводила обыск в квартире, где живет девочка, . Они вынесли в коробках трупы животных, — рассказывают очевидцы.
На фотографии, сделанной во время обысков, видно, что возле подъезда стоит куча коробок. По словам жителей дома в них вынесли мертвых белок. Некоторые утверждают, что девочка занималась таксидермией, то есть делала чучела животных.
Напомним, что кота Мартина потеряли в Академгородке пару дней назад. Девочку живодерку, виновную в его гибели, нашли по камерам видеонаблюдения. На них видно, как девочка выносит мешок с трупом кота из подъезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU