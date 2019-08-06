«Твари какие-то»: новосибирские школьницы расчленили кота, чтобы продать его череп
Жуткая история произошла в Советском районе Новосибирска: там школьницы убили и расчленили соседского кота, которого искал весь дом.
Когда 5 августа Мартин пропал, его хозяйка разместила в соцсетях множество трогательных постов с призывами о помощи.
- Рыжий мальчик, 5 лет, откликается на имя Мотя, Мартин. На шее 2 ошейника - желтый и красный, - писала Ульяна Храмова. - Мотечку мы взяли, когда у меня обнаружили онкологию. Он своей кошачьей добротой вытаскивал меня после десятка химий и операции. Это был мой спаситель и поддержка в борьбе с болезнью.
Увы, но живым Мартина хозяйка больше не увидела. На следующий день кота нашли изуродованным и мёртвым. С него сняли скальп, отрезали лапы и выкинули в мешке в мусорный бак около дома 28А на улице Русской.
- Подозреваемая - соседская девочка-подросток, которая в тот день была с подругой. Есть версия, что она зарабатывала себе на жизнь, продавая черепа животных в Интернете. На данный момент эти сведения не подтверждены правоохранительными органами, - говорят соседи.
ИСТОЧНИК KP.RU