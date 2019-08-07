Ее хобби - убивать: школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело

17-летнюю новосибирскую школьницу Лену* обвиняют в живодерстве. Она расчленила кота: отрезала ему лапки и сняла скальп. Жители дома на улице Иванова не знали, с кем живут рядом, но уже давно предчувствовали неладное: из квартиры периодически доносился обреченный скулеж и чувствовался трупный запах…

Убитого Мотю нашли в мусорке. Фото: https://vk.com/akadem54

МОТЯ УЖЕ ПОПАДАЛ В РУКИ ИЗВЕРГОВ

Мартин, он же Матюня или Мотя - рыжий кот, который был бесчеловечно убит. В семье Храмовых он появился пять лет назад.

- Это был такой пушистый комочек. Не породистый. Мы не хотели именно рыжего кота, но когда увидели этого, сразу поняли: наш, - со слезами на глазах вспоминает хозяйка Ульяна Храмова. - У меня онкология. Мотя меня спасал. Я всегда могла его погладить, пообнимать...

Рыжик был любимцем всех соседей. Он мог спокойно выйти на прогулку за пределы квартиры, и никто его не трогал. Наоборот, ребятишки играли с ним и любили погладить Мартина. И вдруг кот пропал.

- Мы, как обычно, выпустили его погулять на два часа. Потом искали всю ночь, - объясняет корреспонденту КП-Новосибирск женщина. - Обошли огромную территорию… Кота ведь могли ведь сбить и выкинуть.

Никто и предположить не мог, что семья Храмовых увидит своего рыжего Мотю в настолько обезображенном виде. Мертвый котик лежал в пакете в мусорном контейнере, навела их на это место та самая девочка из страшной квартиры. Соседка Лена.

Мартин после долгого лечения. Фото: личный архив.

- Эта девочка, которую мы подозреваем в убийстве нашего Моти, спрашивает: «Кота потеряли? А вы камеры с домофона посмотрите», - говорит Ульяна. - А на записи видно, как ее подружка с зелеными волосами выносит мусорный пакет, в котором кота и нашли!

Мы долго беседуем с Храмовой и в итоге женщина признается: это все-таки не первый случай, когда с Мотей жестоко обошлись.

- Как-то раз мы нашли его на 9-м этаже. У него были обожжены когти и побрита мордочка. С глазом были проблемы. В ветеринарной клинике нам сказали, что над животным намеренно издевались, - добавляет Ульяна. - Но мы не думали, что это могла сделать наша соседка.

Тогда женщина в полицию не обращалась, а вот сейчас, после гибели любимца, заявление написала.

И говорит, что не планирует на этом останавливаться. Хочет писать заявление в следственный комитет, уже поддерживает активную связь с зоозащитниками.

Мотя был добрым, ласковым и понимающим котом. Фото: личный архив.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЯРКАЯ ВНЕШНОСТЬ

Итак, по мнению хозяйки Моти и косвенным уликам живодеркой оказалась соседка из того же подъезда - 17-летняя Лена. Девочка уже пару лет живет одна. Куда делись ее родители, никто не знает. Опеке до ребенка, видимо, дела нет.

- У нее есть старшая сестра. Живет тоже где-то в Академгородке. Собак вроде разводит или передержкой занимается, - поделились с корреспондентом КП-Новосибирск соседи.

Жители дома знают Лену с малых лет - девочка росла у них на глазах. Угрюмая, малообщительная. Садистские наклонности стали проявляться еще в раннем возрасте. Местные вспоминают, что в детстве девочка душила крыс.

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось узнать, что несколько лет назад девочка лежала в психиатрической клинике - у нее раздвоение личности. Сменила несколько школ.

Сейчас Лена хочет привлечь к себе внимание, экспериментирует с внешностью: то в блондинку перекрасится, то в брюнетку, то половину волос сбреет... С виду типичный подросток-бунтарь. Но кто бы мог подумать, что девочка еще и садист?

- У них ночью постоянно в квартире какие-то крики истошные, вой собачий. Иногда можно почувствовать трупный запах, будто животных убивают и хранят там, - уверяют сибиряки.

Некоторые соседи считают, что Лена держит животных на передержке, помогает волонтерам. Но о том, что именно творится за закрытыми дверями, никто не знает.

Жители дома опасаются такого соседства. У многих есть домашние животные, и теперь за ними следят гораздо внимательнее.

Один из знакомых Лены рассказал, что девушка занимается таксидермией - изготавливает чучела животных. Только вот для этого хобби нужны мертвые животные, как правило, убитые на охоте или погибшие естественной смертью. Но Лена пошла своим путем.

Девочка покупала трупы животных для «хобби». Фото: личный архив.

ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось попасть в квартиру, где, по словам соседей, измываются над животными. Дверь открыла не хозяйка, ее не было дома, а друг девушки - Илья*.

- Да на девочек сейчас все свесили. У соседей пропал кот, его нашли мертвым, и все это свалили на них. Мы, скорее всего, будем переезжать отсюда в другой район, - сказал парень.

Сейчас в квартире живут два щенка, кошка и взрослая собака. Илья уверил нас, что щенков они нашли на свалке и лечили, чтобы песики смогли выжить. Поверить в это после истории с убитым соседским котом сложно...

...Пока ни Лену, ни ее подругу не задержали, уголовное дело тоже не возбуждено.

- По факту проводится проверка, ранее заявления от местных жителей не поступали. Будем обращаться в разные инстанции, в том числе в органы опеки, - прокомментировали в управлении МВД по Новосибирской области.

Пока же девочка спокойно общается с соседями и ведет себя так, будто ничего не случилось. Будто и не было никакого Мартина...

* Имена несовершеннолетних изменены.

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