Представлялась волонтером: новосибирская живодерка забирала щенков из приютов

Новосибирскую школьницу обвиняют в садизме. Соседи уверены, что 17-летняя девушка зверски убила кота Мартина, который пропал несколько дней назад из одной из многоэтажек Академгородка. Новые подробности этой истории выяснил корреспондент КП-Новосибирск.

КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

17-летняя девочка Лена* похожа на обычного подростка. Бунтарский вид, яркая внешность... И друзья у нее под стать - любят менять свой облик, пытаются показать характер при общении с людьми. Вот только увлечения у ребят далеко не детские.

Жители Академгородка уверены: за закрытыми дверями квартиры школьница мучила животных. Делала из них чучела. Как рассказали КП-Новосибирск зоозащитники, она брала питомцев из приютов.

- Мои знакомые рассказывали, что Лена раньше брала щенков якобы на передержку, но они таинственно пропадали. Слава богу, это было не с нашими питомцами, - говорит Галина Клебче, хозяйка приюта Академгородка.

По словам женщины, Лена принимала участие в жизни приюта. Ухаживала за животными, зимой помогала расчищать снег. Никто и подумать не мог о садистских наклонностях сибирячки.

На стене рядом с квартирой - непонятные рисунки, но от этой надписи мурашки бегут по коже.Фото: Анна ПАШАГИНА

- Ее сестра раньше занималась передержкой животных. Могла по 14 щенков взять и потом пристраивала их в хорошие руки, - рассказывают соседи.

О странном хобби девочки узнали при обыске ее квартиры. Полицейские вытащили кучу коробок с трупами птиц, белок и других животных. В социальных сетях девочка продавала черепа в группах для таксидермистов.

- Вот продаю свою коллекцию. На фото еще не все, что у меня есть, - подписала пост девочка. - Цену назову в личных сообщениях. Отдаю буквально за копейки.

По рассказам очевидцев, Лена создала много аккаунтов в социальных сетях и распространяла товар по группам.

Сейчас косые взгляды бросают не только на школьницу, но и в сторону ее окружения.

ДРУГ ОТКРЕСТИЛСЯ ОТ ЖИВОДЕРКИ

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось поговорить с одним из бывших друзей Лены*, чтобы немного узнать о девочке и ее семье. Денис* охарактеризовал школьницу положительно.

- При общении она адекватный человек, любит необычный стиль в одежде, у нее оригинальная прическа (у девочки побрита голова). Ведет себя в принципе нормально. Я всегда помогал ее сестре с животными. Семья у них хорошая, благополучная. Родители любят животных, да и у самой Лены* дома собака живет, - вспоминает Денис.

Сейчас подросток не общается с этой семьей. На вопрос о причине ссоры отвечает - это личное дело.

В тихом дворике на улице Иванова Мотю все любили. Фото: личный архив героя публикации.

Из-за того что ребят часто видели вместе, сейчас Дениса травят в социальных сетях. Обещают причинить такую же боль, как он - животным. Будто бы он пособничал девочке.

- Да какой из меня живодер? У меня дома целый зоопарк живет. Я зоозащитник и всегда помогал академовскому приюту, - возмущается парень. - Был один кот, которого я возле подъезда пытался поймать, но я его, наоборот, спасал. Кота пристроили в хорошие руки, он жив.

Жители Академгородка создали петицию. Они требуют наказать виновных и придать делу общественный резонанс. Дело в отношении девочки до сих пор не возбудили.

* Имена несовершеннолетних изменены.

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