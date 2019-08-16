Причина смерти не установлена: тело кота Моти передано на экспертизу
Дело об убийстве кота Моти набирает обороты. Напомним, его тело нашли изуродованным в мусорном баке. В убийстве животного подозревают 17-летнюю школьницу, которую местные жители окрестили "Живодеркой". При осмотре ее квартиры были найдены трупы и части тел других животных.
Заявление в полицию было написано уже давно. Но уголовного дела по данному факту еще нет, хотя жители окрестных домов утверждают, что им страшно жить рядом с этой девочкой, а возле ее дома до сих пор находят останки животных. В МВД корреспонденту КП-Новосибирск объяснили, почему так получилось.
— В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. — заявили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Назначена биологическая судебная экспертиза для установления причины смерти животного.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
ИСТОЧНИК KP.RU