Причина смерти не установлена: тело кота Моти передано на экспертизу

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-16T15:14:20+03:00

В МВД объяснили, почему еще не завели уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Дело об убийстве кота Моти набирает обороты. Напомним, его тело нашли изуродованным в мусорном баке. В убийстве животного подозревают 17-летнюю школьницу, которую местные жители окрестили "Живодеркой". При осмотре ее квартиры были найдены трупы и части тел других животных.

Заявление в полицию было написано уже давно. Но уголовного дела по данному факту еще нет, хотя жители окрестных домов утверждают, что им страшно жить рядом с этой девочкой, а возле ее дома до сих пор находят останки животных. В МВД корреспонденту КП-Новосибирск объяснили, почему так получилось.

— В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. — заявили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Назначена биологическая судебная экспертиза для установления причины смерти животного.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU