«Они тоже чувствуют»: состоялся пикет по делу убитого кота Моти

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-15T18:21:29+03:00

Во дворе собралось более 100 человек

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Сегодня, 15 августа, во дворе дома на улице Иванова прошел пикет по делу убитого кота Моти. Напомним, питомца семьи Храмовых несколько недель назад нашли завернутым в пакет в одном из мусорных баков на придомовой территории. В этом убийстве обвиняют школьниц, которых в соцсетях теперь прозвали "живодерками". Люди считают, что подростки уже не в первый раз так жестоко расправляются с животными.

Но случай с котом Мотей не оставил равнодушными очень большое количество людей. Сегодня на пикет приехали сибиряки из разных уголков — Шлюз, Бердск. Каждый подготовил свое "послание" на плакате:

— Изолируем живодерку от общества!

— Они тоже чувствуют.

— Уголовный кодекс для всех един, — написано на плакатах.

Во время пикета были собраны подписи под коллективной жалобой в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU