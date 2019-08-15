«Они тоже чувствуют»: состоялся пикет по делу убитого кота Моти
Сегодня, 15 августа, во дворе дома на улице Иванова прошел пикет по делу убитого кота Моти. Напомним, питомца семьи Храмовых несколько недель назад нашли завернутым в пакет в одном из мусорных баков на придомовой территории. В этом убийстве обвиняют школьниц, которых в соцсетях теперь прозвали "живодерками". Люди считают, что подростки уже не в первый раз так жестоко расправляются с животными.
Но случай с котом Мотей не оставил равнодушными очень большое количество людей. Сегодня на пикет приехали сибиряки из разных уголков — Шлюз, Бердск. Каждый подготовил свое "послание" на плакате:
— Изолируем живодерку от общества!
— Они тоже чувствуют.
— Уголовный кодекс для всех един, — написано на плакатах.
Во время пикета были собраны подписи под коллективной жалобой в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU