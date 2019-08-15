2019-08-15T18:21:29+03:00
Общество

«Они тоже чувствуют»: состоялся пикет по делу убитого кота Моти

Во дворе собралось более 100 человек
Екатерина КОМЯКОВААнна ПАШАГИНА
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Хозяева скучают по Мартину. Фото: личных архив героев.Хозяева скучают по Мартину. Фото: личных архив героев.
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Сегодня, 15 августа, во дворе дома на улице Иванова прошел пикет по делу убитого кота Моти. Напомним, питомца семьи Храмовых несколько недель назад нашли завернутым в пакет в одном из мусорных баков на придомовой территории. В этом убийстве обвиняют школьниц, которых в соцсетях теперь прозвали "живодерками". Люди считают, что подростки уже не в первый раз так жестоко расправляются с животными.

Но случай с котом Мотей не оставил равнодушными очень большое количество людей. Сегодня на пикет приехали сибиряки из разных уголков — Шлюз, Бердск. Каждый подготовил свое "послание" на плакате:

— Изолируем живодерку от общества!

— Они тоже чувствуют.

— Уголовный кодекс для всех един, — написано на плакатах.

Во время пикета были собраны подписи под коллективной жалобой в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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