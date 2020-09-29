«Умоляла ее пойти сдаться»: красотку, обокравшую ювелирный салон на 5 миллионов, арестовали на два месяца

Катя будет за решеткой как минимум до 24 ноября. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

29-летняя Екатерина, которую обвиняют в краже из ювелирного салона в «Сибирском Молле», прежде чем оказаться в руках правосудия, проехала на BlaBlaCar полстраны. В начале сентября Екатерина уже успела сделать чистосердечное признание в эфире Первого канала, после чего ее доставили в московский отдел полиции и… отпустили. Подозреваемая вместе со своим парнем Валерием отправилась в Саратов, где живет его мама, по телефону обещая оперативникам уголовного розыска и журналистам «Комсомолки», что скоро они приедут сдаваться. Дни шли, а Катя на явку с повинной не спешила. В итоге девушку задержали в Саратове и принудительно этапировали в Новосибирск. Валерий, который все это время постоянно находился рядом, на арест в новосибирский суд приехать не успел. Катю в зале суда поддерживали мама и родная тетя.

ТУШИТЕ СВЕТ

Заседание, назначенное на 11 часов утра, началось с опозданием. Сначала задержался конвой, который должен был доставить Катю, потом отключили электричество и коридоры суда погрузились в темноту. Пока решали проблему со светом, корреспондентам КП-Новосибирск удалось поговорить с мамой Кати.

— Я ее с лета не видела, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна. — Катя мне позвонила через сутки после этой кражи, сказала, что ее подставили и она этого не делала. А еще призналась, что боится идти в полицию и пока живет у знакомой в Новосибирске. Потом они с Валерой уехали в Москву. Я ее умоляла пойти и сдаться, но она меня не слушала.

Женщина защищает дочь, влипшую в историю с ограблением.

Обвиняемая занималась фитнесом и много бегала - говорит мама. Фото: соцсети.

— Катя росла спокойной девочкой, занималась спортом, фитнесом, бегала постоянно. Ее всегда тренировал мой муж. Не пила, не курила даже, — говорит тетя девушки. — А эта версия, что она якобы наркоманка, полный бред! Да, она очень доверчивая, наивная, но никогда не сделала бы такое умышленно.

Защищал девушку бесплатный адвокат. Выяснилось, что мама и тетя понадеялись на парня Кати — бодибилдера Валеру, а он не заключил договор с платным юристом. Да и на само заседание не приехал — объяснил родным девушки, что не успевает добраться. Правда, молодой человек несколько раз позвонил Катиной маме, настаивая на том, что заседание надо любыми способами переносить и дожидаться его приезда в Новосибирск.

«А ГДЕ ВАЛЕРА?»

Под конвоем хрупкую, теперь уже рыжеволосую Екатерину завели в зал заседаний. Девушка окинула взглядом собравшихся и, глотая слезы, первым делом спросила: «А где Валера?» Поняв, что парня нет, девушка расплакалась и начала требовать вывести из зала суда всех журналистов. Это ходатайство суд не поддержал, поэтому Кате пришлось остаться под прицелом телекамер.

На вопросы судьи обвиняемая отвечала несмело и тихо, почти со всем соглашалась. И, пошептавшись через прутья решетки с адвокатом, попросила суд оставить ее на свободе, обещая являться по первому требованию следователя на допросы и вернуться к подруге в съемную квартиру на улице Орджоникидзе.

Так Катя в камере уже не будет позировать. Фото: соцсети

Но следователь и прокурор были непреклонны. После стольких дней поисков поверить в то, что обвиняемая, при этом пока единственная в этом деле, будет сидеть в квартире и не пытаться скрыться, крайне сложно. Да и веских оснований для применения другой меры пресечения судья не нашла.

— Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 27 суток, то есть до 24 ноября 2020 года, — резюмировала судья.

Екатерина, услышав решение об аресте, снова расплакалась.

— Берегите себя! И только бабушке ничего не говорите, — сказала девушка, обращаясь к маме и тете перед тем, как ее снова заковали в наручники.

«Я ЕЙ НЕ ВЕРЮ»

Родственники арестантки передали Екатерине сумку с вещами и сразу из суда направились на встречу с платным адвокатом. Мама Татьяна теперь намерена взять судьбу дочери в свои руки и надеется, что ей удастся доказать невиновность Кати. Женщина убеждена, что девушка стала жертвой преступников, доверившись им и попав под плохое влияние.

Директор ювелирного салона по-прежнему считает, что девушка не так уж и невинна, ведь золото она выносила своими руками. И драгоценности до сих пор не найдены.

— Я ей не верю, — утверждает Александр Сморчков. — Я не знаю, с кем она была в сговоре и зачем, но она меня обокрала. Из-за высокой аренды в торговом центре и отсутствия товара мне пришлось закрыть точку. Пусть следствие разбирается, кто виноват. Мне важно, чтобы золото нашли. Ущерб 5 миллионов — предварительный, по закупочной цене, а на самом деле он намного больше.

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