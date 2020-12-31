Уходящий 2020 год для многих был непростым. Мы всем миром боролись с коронавирусом, миллионы детей и родителей с трудом осваивали дистанционное обучение в школах и институтах, мы научились носить медицинские маски в повседневной жизни, а еще обновили Конституцию. В общем, год вышел очень насыщенным. Давайте вспомним тех новосибирцев, кто сделал 2020-й лучше.ЮРИЙ КОКОРИН, СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬПИНИСТ И СПАСИТЕЛЬ КОТИКОВЮрий не боится высоты, а ее покорение — его профессия. Мужчина работает на стройках, красит мосты, башенные краны, моет фасады высоток. В свободное время альпинист спасает котиков: с деревьев, балконов и других труднодоступных мест, куда не готовы взбираться сотрудники МЧС.На счету кошачьего спасителя уже более сотни животных. Юрий помнит каждого мохнатого любимца, попавшего в беду. Никаких денег за эту работу сибиряк не берет, считая, что занимается этим исключительно для души. А однажды спас даже енота!ИЛЬНАЗ ИМАТДИНОВ, СОТРУДНИК «ВЕКТОРА», РАЗРАБОТЧИК ВАКЦИНЫ «ЭПИВАККОРОНА»30-летний ученый тоже любит котиков, у него на странице в соцсетях было много картинок с ними. Но запомнится он всем как спаситель мира от пандемии коронавируса. Скромный парень в толстовке вместе со своими коллегами проделал огромную работу по созданию вакцины, которая поможет миллиону человек. Разработку нашего «Вектора» уже испытали на добровольцах и официально запатентовали. Кстати, Ильназ ввел себе изобретенный препарат одним из первых.ТИМУР ГАЗИЕВ, ПАРИКМАХЕР ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ28-летний житель Новосибирска взял на себя весьма необычную миссию — стричь деток с аутизмом и ДЦП, от которых обычно отказываются мастера в салонах. Парень подумал: а кто, если не я? Взял в руки ножницы и принялся за дело. Молва о необычном цирюльнике быстро разлетелась по городу, и к Тимуру теперь регулярно выстраиваются очереди из лохматых мальчишек и девчонок. Особенных клиентов парикмахер обслуживает бесплатно. Тут же в каморке за вкусную косточку подрабатывает и пес Тимура: он числится в салоне специалистом по психологической поддержке.ИВАН АНДРЕЕВ, ТАКСИСТ ДЛЯ ВРАЧЕЙЭтот сибиряк стал, можно сказать, основоположником автомобильного волонтерства для медиков. Как только мужчина услышал, что врачи не успевают на вызовы к больным и ждать людям приходится по несколько дней, сразу предложил свою помощь. Иван занимался развозом специалистов совершенно бесплатно. Он признался, что делает это, в первую очередь, для себя, пополняя копилку добрых дел. По примеру Андреева в Новосибирске появились и другие автоволонтеры. Благодаря такой инициативе удалось разгрузить поликлиники, решить вопрос с дефицитом транспорта в пик заболеваемости, а главное — спасти много жизней.АЛЕКСАНДР СТЕПАНЮК, СМОТРИТЕЛЬ КЛАДБИЩА, ТИКТОКЕР И СПАСИТЕЛЬ ЩЕНКОВ33-летний житель поселка Октябрьский Мошковского района стал популярным в TikTok благодаря видео со спасенными животными. Но славы смотритель кладбища не искал — он всего лишь хотел пристроить бездомных малышей. Подопечных случайно находил в заброшенных домах или на дачах. С легкой руки Александра многие пушистики нашли себе новую семью, засветившись в TikTok. Некоторых зверушек были готовы забрать к себе даже жители других регионов.ОЛЕГ САЖИН И ЕГО КОМАНДА, СТРОИТЕЛИ И СПАСИТЕЛИ ДЕТЕЙНаходчивость сибиряков помогла предотвратить страшную трагедию. В сентябре на улице Мясниковой загорелась квартира в многоэтажном доме. Олег с коллегами ехал на работу и случайно оказался рядом. Мужчины не растерялись и, растянув под балконом одеяло, поймали двух ребятишек, которых мать выбросила в окно. Отважных строителей за их геройский поступок даже обещали наградить в МЧС и Следственном комитете. Правда, мужчины себя героями вовсе не считают. А зря!ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ, КАПИТАН ВОЗДУШНОГО СУДНА АН-124Этот мужчина, хоть и не родом из Сибири, но сделал жителям нашего города невероятный подарок. В ноябре грузовой самолет «Руслан», которым управлял опытный командир Евгений Соловьев, едва не рухнул на Новосибирск. У воздушного судна загорелся двигатель — и пилот профессионально сумел посадить 400-тонную «птичку» в чистом поле, но на территории аэропорта. Евгений справился с этой непростой задачей за две минуты. 14 человек, находившихся на борту, не пострадали, да и жители города благодаря мастерству пилота узнали о происшествии только из новостей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник спасателя котов: «Вытаскиваю их из форточек, пугаю с автовышек»Промышленный альпинист взял на себя общественную нагрузку — он профессионально снимает животных с деревьев (подробнее)Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавирусаИльназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества (подробнее)«Многие таких детей боятся, а я — люблю»: парень бесплатно стрижет маленьких аутистов и больных ДЦПО том, как найти подход к таким ребятишкам и при чем тут собака, — в материале КП-Новосибирск (подробнее)Бердский таксист готов бесплатно возить медиков к пациентам, но врачи пока не откликнулисьПассажиры часто жаловались шоферу, что не могут дождаться участкового на дом (подробнее)Сибиряк спас щенков и сделал их звездами TikTok — на малышей выстроилась очередь из хозяев со всей страныПарень из глубинки проснулся знаменитым, сделав доброе дело. Можно ли заработать на такой славе, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск (подробнее)«Комсомолка» нашла спасителей детей, которых мать выбросила из окна во время пожара в НовосибирскеИми оказались строители, которые ехали на объект и люди из соседнего подъезда (подробнее)«Пилоты — герои, они увели самолет от жилых домов»: заслуженный летчик-испытатель прокомментировал ЧП с Ан-124, аварийно севшим в «Толмачево»Он уверен, что экипаж в случившемся не виноват и это чудо, что никто из 14 человек, находившихся на борту, не погиб (подробнее)