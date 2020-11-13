«Пилоты – герои, они увели самолет от жилых домов»: заслуженный летчик-испытатель прокомментировал ЧП с Ан-124, аварийно севшим в «Толмачево»

Самолет должен был доставить автозапчасти в Австрию. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Одна из версий аварийной посадки Ан-124 в аэропорту «Толмачево», которую озвучили следователи, — ошибка пилотов. Напомним, ЧП произошло взлетп грузового самолета, который должен был доставить автозапчасти в Вену. Борт уже поднялся в небо, когда случилась беда: второй двигатель был поврежден и обесточил самолет, экипаж остался без связи. Командир судна принял решение возвращаться в новосибирский аэропорт и садиться на 25 полосу: к счастью, никто из 14 человек, находившихся на борту, не погиб.

Анатолий Николаевич Кнышов, заслуженный летчик-испытатель, герой РФ, уверен — экипаж не виноват в случившемся, а летчики — настоящие герои.

Борт мог загореться. Фото: Александр ЧИРКОВ.

— Экипаж выполнял крайне сложный маневр — разворот на 180 градусов: так поступают, если во второй половине взлета загорелся двигатель. На это у них было всего 2-3 минуты, иначе самолет бы загорелся. Пилоты все сделали верно, приземлились обратно на взлетную полосу. И это при том, что у них на борту был еще груз.

— А то, что они выехали за взлетную полосу, как объяснить?

— Длина взлетной полосы для такого самолета — 3 тысячи метров: у пилотов расстояние для того, чтобы погасить скорость, было меньше. Плюс ко всему, если отказывает двигатель, то отказывает и часть тормозной системы, и это была дополнительная сложность. И то, что все обошлось только этим (самолет при торможении лишь повредил шасси), говорит о высочайшем профессионализме экипажа. Так что пусть они придут домой и выпьют по 100 граммов за то, смогли увести самолет от жилых домов и никто не пострадал, за то, что сами остались живы, да еще и груз спасли.

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