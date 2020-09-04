«Комсомолка» нашла спасителей детей, которых мать выбросила из окна во время пожара в Новосибирске

Новосибирцы поймали двоих детей, выпрыгнувших с третьего этажа горящей квартиры. Фото: Анна ПАШАГИНА

«Комсомолка» нашла героев, которые спасали двух маленьких детей на пожаре в Новосибирске.

ЧП произошло в четверг, 3 сентября. В Калининском районе, на улице Мясниковой, 8 загорелась трехкомнатная квартира. Возможная причина поджога — ребенок играл с зажигалкой.

— Мы ехали на объект и повернули в этот двор. Услышали крик женщины и увидели черный дым из окна. Тут же кинулись на помощь, — рассказал КП-Новосибирск Олег Сажин.

По рассказу сибиряка, соседи вынесли покрывало, на которое скидывали детей. Сам Олег принес из машины веревку и скинул ее с 4 этажа. По ней спускались взрослые.

Мужчины будут представлены к награде от регионального МЧС. Подробности спасательной операции читайте на сайте КП-Новосибирск.

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