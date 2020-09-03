«Сейчас сбросят малыша»: появилось видео, как мать выбрасывает детей из окна, спасая их на пожаре в Новосибирске

Появилось видео спасения детей из горящей квартиры на улице Мясниковой. Фото:instagram.com/rodniki_54/

Появилось видео спасения детей из горящей квартиры на улице Мясниковой. Напомним, пожар там случился сегодня утром. Едкий дым и огонь перекрыли жильцам путь к выходу. И тогда, чтобы спасти малышей, сибирячке пришлось сбросить их из окна: внизу их в ковер ловили пришедшие на помощь люди. КП-Новосибирск рассказывала эту историю подробнее в своем прошлом материале.

Когда жилье загорелось, женщина высунулась в окно и стала во весь голос звать на помощь. Недалеко от дома строят новую школу. Рабочие увидели черный дым и побежали спасать. Мигранты не растерялись — нашли где-то ковер и убедили мать сбросить своих детей вниз. Худенькие мальчишки даже не упирались и один за одним сиганули на импровизированный батут. Взрослых спустили по веревкам, которые мужчины со стройки занесли к соседям на четвертый этаж.

К счастью, никаких травм никто из спасенных не получил. Но дымом сибиряки надышаться успели. Поэтому, с места происшествия и маму, и детей забрали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пойманные в одеяло: мигранты спасли малышей, которых мать выбросила из окна во время пожара

Соседи предполагают, что, пока дети баловались с огнем, их мама слишком увлеклась посиделками с друзьями (подробнее).