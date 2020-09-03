Пойманные в одеяло: мигранты спасли малышей, которых мать выбросила из окна во время пожара

Мигранты поймали ребенка с помощью ковра. Фото: instagram.com/rodniki_54/

3 сентября рано утром в Калининском районе Новосибирска случился крупный пожар: горела квартира в девятиэтажке по адресу: улица Мясниковой, 8. В ней находились шесть человек: молодая мать, ее знакомые и двое сынишек-погодок. Едкий дым и огонь перекрыли жильцам путь к выходу. Тогда на помощь к кричащим из окна людям прибежали мигранты из строящейся рядом школы. Они спасли жизнь малышам, поймав их в ковер. Как происходила операция по спасению, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Лада Тихонова* с двумя сыновьями (старшему — 4, младшему — 3 года) приехала в Новосибирск из Якутии. Знакомая помогла Ладе устроиться — пожалела и разрешила пожить в своей трехкомнатной квартире.

— Там и раньше не очень-то благополучная семья жила. А про квартирантов я даже не слышала, — рассказала КП-Новосибирск соседка.

Так выглядит квартира после пожара. Фото: Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Одна из комнат загорелась утром. По версии местных жителей, Лада слишком увлеклась посиделками с друзьями, а дети в это время играли с зажигалкой. И подожгли вещи, которые стояли в комнате в коробках. Квартиру очень быстро заволокло дымом, да так, что, когда взрослые поняли — беда, к выходу уже было не пробраться.

— Большое количество звонков от очевидцев поступило к нам около 7.23. Из окон квартиры на третьем этаже шел густой черный дым, происходило интенсивное горение, из окон же просили помощи люди, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Женщина вместе с ребятишками сейчас в больнице. Фото: vk.com

Путь к двери был перекрыт дымом и огнем. Женщина выскочила на балкон и стала во весь голос звать на помощь. Недалеко от дома строят новую школу. Рабочие увидели черный дым и побежали спасать. Мигранты не растерялись — нашли где-то ковер и убедили мать сбросить своих детей вниз. Худенькие мальчишки даже не упирались и один за одним сиганули на импровизированный батут. Слава богу, обоих поймали. Взрослых спустили по веревкам, которые мужчины со стройки занесли к соседям на четвертый этаж.

— Это все произошло за несколько минут, — говорит соседка. — Парни-строители — молодцы! Если бы не они, там все погибли бы. В квартире живого места не осталось — все огонь уничтожил. Этих строителей надо теперь найти и наградить. Они настоящие герои.

Травм во время эвакуации погорельцы не получили. Но надышались дымом, поэтому и мама, и дети сейчас в больнице.

— Предварительный диагноз: «отравление продуктами горения», — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Теперь Ладе нужна не только медицинская помощь, но и волонтерская. Семья осталась без вещей, документов и денег. Да и в эту съемную квартиру таких проблемных жильцов уже вряд ли пустят…

Приезжие после того, как спасли малышей, скромно вернулись обратно на стройку. Но нам очень хочется рассказать про этих героев. Уважаемые читатели, если вы узнаете мужчин на фото, позвоните нам в редакцию по телефону 8-923-145-11-03, и мы подготовим продолжение этой истории с хорошим концом.

* Имя женщины изменено.

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