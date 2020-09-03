«Малышей выбрасывала в окно»: стали известны подробности спасения сибирячки и ее детей на пожаре

Взрослые бросали детей на простыни, которые соседи растянули внизу. Фото: rodniki_54

Стали известны подробности, как из горящей квартиры на третьем этаже спаслась мама с двумя маленькими сыновьями: мальчикам 2 и 4 года. Об это рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Соседи увидели, что маме с детьми угрожает опасность. Люди растянули простынь, а мама помогла детям на нее спрыгнуть. Сама женщина спаслась по веревке, которую протянули люди, живущие этажом выше, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Пожарные потушили огонь за 10 минут. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, квартира загорелась рано утром 3 сентября на улице Мясниковой. Внутри загорелись домашние вещи. Маму с детьми госпитализировали в больницу: они надышались угарным газом. Врачи оказывают им помощь

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