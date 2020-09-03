Сибирячка с двумя детьми пострадала на пожаре: семья в больнице

В доме загорелась квартира на 3 этаже. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 3 сентября, в Новосибирске загорелась квартира в доме №8 на улице Мясниковой. Очевидцы сообщили, что пожар охватил квартиру на третьем этаже.

В ГУ МЧС по области рассказали, что произошло.

— В 7:23 произошел пожар на Мясникова, 8. По прибытии к месту вызова было установлено, что в трехкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома загорелись домашние вещи. До прибытия пожарной охраны из квартиры эвакуировалось 6 человек, в том числе двое детей. По оперативной информации, женщина и двое детей надышались гарью, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Погибших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО

Других эвакуированных жильцов дома осмотрели врачи, им помощь не понадобилась.

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